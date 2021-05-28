Палкин: Даже наш главный конкурент пригласил нашего бывшего тренера

Єй ахмєтка ! В 2007-му ти казав - придет время , и вы будете аплодировать этому тренеру стоя. По завершенні цього сезону, і ТРЬОХ !!! виграних трофеїв , я аплодую цьому тренеру стоячи. Поаплодуй і ти ........