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Палкин: Даже наш главный конкурент пригласил нашего бывшего тренера

Премьер-лига
(3 голосов)

Говорит об уровне тренерского состава

Палкин: Даже наш главный конкурент пригласил нашего бывшего тренера

Новина українською

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин рассказал об уровне бывших тренеров г"орняков".

"Наши тренеры работают в европейских клубах. Фонсека – в "Роме", Патрик ван Леувен – в "Маккаби"Тель-Авив.

Даже наш главный конкурент пригласил нашего бывшего тренера", – сказал Палкин.

Напомним, что на днях "Шахтер" принял итальянский специалист Роберто Де Дзерби.

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В статье: Мирча Луческу Сергей Палкин Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (6)
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Русланбай (Рівне)
28.05.2021 в 20:46
Єй ахмєтка ! В 2007-му ти казав - придет время , и вы будете аплодировать этому тренеру стоя. По завершенні цього сезону, і ТРЬОХ !!! виграних трофеїв , я аплодую цьому тренеру стоячи. Поаплодуй і ти ........
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+1
0
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
28.05.2021 в 20:38
Так наче ж Зоря не запрошувала, а вона ж є головним конкурентом Шахтаря.
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+1
0
Dimka26 (Чернигов)
28.05.2021 в 20:16
Про Маккаби - это мощно
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+4
0
Запорізьке Торпедо (zp)
28.05.2021 в 19:37
копалкин - это еще больший шлак чем цыган в ДК
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+5
-1
Shilov 2020 (Кировоград )
28.05.2021 в 19:36
Правильно вы его выкинули а Ваш конкурент пригласил и поимел Вас в полный рост!
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+6
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
28.05.2021 в 19:31
Самодур.
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+7
-1


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