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Палкин: Даже наш главный конкурент пригласил нашего бывшего тренера
Говорит об уровне тренерского состава
Генеральный директор "
"Наши тренеры работают в европейских клубах. Фонсека – в "Роме", Патрик ван Леувен – в "Маккаби"Тель-Авив.
Даже наш главный конкурент пригласил нашего бывшего тренера", – сказал Палкин.
Напомним, что на днях "Шахтер" принял итальянский специалист Роберто Де Дзерби.
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Источник:Трибуна
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