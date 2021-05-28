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Колос интересовался Мишневым, но вышел из переговоров, когда Мариуполь запросил 500 тысяч долларов
Ковалевцев цена не устроила
fcmariupol.com
"Колос" проявлял интерес к полузащитнику "Мариуполя"
Как сообщает "ТаТоТаке", ковалевский клуб рассматривал вариант полноценного контракта и делал запрос в "Мариуполь".
Впрочем, азовский клуб запросил за 27-летнего хавбека 500 тысяч долларов, после чего "Колос" вышел из переговоров.
Интересно, что Тransfermarkt оценивает Мишнева в 800 тысяч евро.
Напомним, что в нынешнем сезоне хавбек сыграл 25 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 3 ассиста.
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