Колос интересовался Мишневым, но вышел из переговоров, когда Мариуполь запросил 500 тысяч долларов

"Колос" проявлял интерес к полузащитнику "Мариуполя" Дмитрию Мишневу.

Как сообщает "ТаТоТаке", ковалевский клуб рассматривал вариант полноценного контракта и делал запрос в "Мариуполь".

Впрочем, азовский клуб запросил за 27-летнего хавбека 500 тысяч долларов, после чего "Колос" вышел из переговоров.

Интересно, что Тransfermarkt оценивает Мишнева в 800 тысяч евро.

Напомним, что в нынешнем сезоне хавбек сыграл 25 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 3 ассиста.