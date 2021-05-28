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Колос интересовался Мишневым, но вышел из переговоров, когда Мариуполь запросил 500 тысяч долларов

Премьер-лига
(1 голосов)

Ковалевцев цена не устроила

Колос интересовался Мишневым, но вышел из переговоров, когда Мариуполь запросил 500 тысяч долларов

fcmariupol.com

Новина українською

"Колос" проявлял интерес к полузащитнику "Мариуполя" Дмитрию Мишневу.

Как сообщает "ТаТоТаке", ковалевский клуб рассматривал вариант полноценного контракта и делал запрос в "Мариуполь".

Впрочем, азовский клуб запросил за 27-летнего хавбека 500 тысяч долларов, после чего "Колос" вышел из переговоров.

Интересно, что Тransfermarkt оценивает Мишнева в 800 тысяч евро.

Напомним, что в нынешнем сезоне хавбек сыграл 25 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 3 ассиста.

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В статье: ФК Мариуполь Дмитрий Мишнёв Колос (Ковалевка)
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (1)
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Dr. House (Поділля)
28.05.2021 в 21:19
500 тысяч за Мишнева. Ну, да, единственный толковый игрок Мариуполя, который у них на контракте)))
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