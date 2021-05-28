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Палкин: Что-то Пятов долго думает, хочет ли он остаться в Шахтере

Премьер-лига
(4 голосов)

Клуб сделал предложение по новому контракту и ждет ответа от голкипера

Палкин: Что-то Пятов долго думает, хочет ли он остаться в Шахтере

shakhtar.com

Новина українською

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин ответил на вопрос, существует ли вероятность, что 36-летний голкипер горняков Андрей Пятов покинет клуб по истечению контракта 30 июня.

"Всякое может быть. Посмотрим еще.

Я уже надоел с одним и тем же ответом по Пятову – мы сделали ему предложение, он думает. Но что-то долго думает, затянулось его раздумья по поводу того, хочет он остаться в "Шахтере" или нет.

Наверно, надо Андрею как можно быстрее принять финальное решение и определиться", – сказал Палкин.

Напомним, что в прошлом сезоне Пятов потерял место в основе "Шахтера", сыграв всего 7 матчей (пропустил 12 голов), в одном из которых отстоял "на ноль".

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В статье: Андрей Пятов Сергей Палкин Шахтер (Донецк)
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Комментарии (6)
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alex.belogubko (одесса)
28.05.2021 в 22:54
его берёт ЮВА вместо Буфона
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0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
28.05.2021 в 22:47
Чекає щоб ціну підняли, не "наївся".
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0
-1
TarasLviv2019 (LVIV)
28.05.2021 в 22:49
правильно робить ..ще пару років і футбольна пенсія, треба заробити гроші..хай ліпше їде в Туреччину, там ще його потенціал буде корисним
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0
Dimka26 (Чернигов)
28.05.2021 в 22:42
А вообще ПАлкину пора на выход. Как управленец за последние годы он сдал. Всех лучших игроков отпустил бесплатно. Тайсон, Бернард, Феррейра. Продал выгодно только Фреда три года назад и все. И никакого развития клуба.
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Dimka26 (Чернигов)
28.05.2021 в 22:37
Неуважительное отношение к своей легенде. Лучше Андрею уйти в ту же Зарю и попылить сезончик-два. Раз Палкин такое говорит.
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FCZK-1922 (Кировоград)
28.05.2021 в 22:31
Некрасиво такое выносить на люди. Это чмо пытается таким образом надавить на Пятова.
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