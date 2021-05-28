Палкин: Что-то Пятов долго думает, хочет ли он остаться в Шахтере

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин ответил на вопрос, существует ли вероятность, что 36-летний голкипер горняков Андрей Пятов покинет клуб по истечению контракта 30 июня.

"Всякое может быть. Посмотрим еще.

Я уже надоел с одним и тем же ответом по Пятову – мы сделали ему предложение, он думает. Но что-то долго думает, затянулось его раздумья по поводу того, хочет он остаться в "Шахтере" или нет.

Наверно, надо Андрею как можно быстрее принять финальное решение и определиться", – сказал Палкин.