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Палкин: Что-то Пятов долго думает, хочет ли он остаться в Шахтере
Клуб сделал предложение по новому контракту и ждет ответа от голкипера
shakhtar.com
Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин ответил на вопрос, существует ли вероятность, что 36-летний голкипер горняков Андрей Пятов покинет клуб по истечению контракта 30 июня.
"Всякое может быть. Посмотрим еще.
Я уже надоел с одним и тем же ответом по Пятову – мы сделали ему предложение, он думает. Но что-то долго думает, затянулось его раздумья по поводу того, хочет он остаться в "Шахтере" или нет.
Наверно, надо Андрею как можно быстрее принять финальное решение и определиться", – сказал Палкин.
Напомним, что в прошлом сезоне Пятов потерял место в основе "Шахтера", сыграв всего 7 матчей (пропустил 12 голов), в одном из которых отстоял "на ноль".
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