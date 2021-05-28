Шевчук: Цыганык назвал Де Дзерби ноунеймом? Значит он не разбирается в футболе

Экс-защитник " Шахтера " Вячеслав Шевчук поделился своим мнением о новом наставнике донецкого клуба Роберто Де Дзерби.

"Я давно наблюдал за "Сассуоло". Де Дзерби - это молодой топовый тренер. Очень многие специалисты, журналисты у нас в Украине говорили о нем плохие вещи, но он - топ.