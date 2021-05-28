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Шевчук: Цыганык назвал Де Дзерби ноунеймом? Значит он не разбирается в футболе
Битва экспертов
ДК от Шурика
Экс-защитник "
"Я давно наблюдал за "Сассуоло". Де Дзерби - это молодой топовый тренер. Очень многие специалисты, журналисты у нас в Украине говорили о нем плохие вещи, но он - топ.
Кто говорит? Цыганык.
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Источник:Инстаграм Романа Бебеха
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Комментарии (11)
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pilips111 (Чернигов)
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Vlad21
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Dimka26 (Чернигов)
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AndrewKruk (Київ)
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Dimka26 (Чернигов)
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Mexxxxx (Просяная)
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Водитель трамвая (Бухарест)
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