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Шевчук: Цыганык назвал Де Дзерби ноунеймом? Значит он не разбирается в футболе

Премьер-лига
(1 голосов)

Битва экспертов

Шевчук: Цыганык назвал Де Дзерби ноунеймом? Значит он не разбирается в футболе

ДК от Шурика

Новина українською

Экс-защитник "Шахтера" Вячеслав Шевчук поделился своим мнением о новом наставнике донецкого клуба Роберто Де Дзерби.

"Я давно наблюдал за "Сассуоло". Де Дзерби - это молодой топовый тренер. Очень многие специалисты, журналисты у нас в Украине говорили о нем плохие вещи, но он - топ.

Кто говорит? Цыганык. Он сказал, что это ноунейм. Я когда прочитал, что Игорь это сказал... Это недоразумение, он не разбирается в футболе, значит", - сказал Шевчук.

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В статье: Вячеслав Шевчук Игорь Цыганык Шахтер (Донецк) Роберто Де Дзерби
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Комментарии (11)
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pilips111 (Чернигов)
29.05.2021 в 00:28
Зато ты разбираешься в спиртных напитках , пьянь
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+2
0
Vlad21
28.05.2021 в 23:43
Давайте посчитаем "цыплят" по осени. Давайте посмотрим что из этого выйдет.
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+3
0
avatar
donkrot (Донецк)
28.05.2021 в 23:42
Цыганик суркисовская шлюха, как барон унитазный скажет, так и это мэкающее чмо повторит!!! Не обращайте внимание!!!
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+3
-4
Dimka26 (Чернигов)
28.05.2021 в 23:49
А что он не так сказал? Дзерби ноунейм. Только два последних года он с Сассуоло занимал 8 место (что не является достижением). До это его Беневенто и Парма вылетали из Серии А. А еще ранее он тренеровал клубы из Серии С. Он такой как и Каштру ноунейм. Фонсека тот хоть с Брагой в Лиге ЕВропы что-то покаызвал.
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+4
0
avatar
AndrewKruk (Київ)
29.05.2021 в 00:35
Шлюха на тебя с зеркала смотрит
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0
0
Dimka26 (Чернигов)
28.05.2021 в 23:40
Шевчук пьяный просто был, когда такое вью давал.
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+5
-1
Mexxxxx (Просяная)
28.05.2021 в 23:29
Шевчук сказал - Дзерби это топ-тренер. Интересно он сам то, разбирающийся в футболе, понимает кто такой топ-тренер? Таких "топов" по середнякам европейских лиг пачками. Возможно он докажет своей работой, что он способен и т.д., но пока ничему не добившемуся можно и не льстить так.
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+5
0
avatar
Водитель трамвая (Бухарест)
28.05.2021 в 23:21
Кто такой Цыгавнюк?
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+4
-5
тутти-10 (Сумська область)
28.05.2021 в 23:35
Ти
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+3
-2
Димитър из Софии (София)
28.05.2021 в 23:13
Де Дзерби дважды занял 8 место в Серии А. Ноунейм. Точка.Может он хорош, но не завоевал ни одной посудины. Шахтер взял ноунейма, и это правда.
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+8
-1
Менеджер Ср Звена (Кривой Рог)
28.05.2021 в 23:31
Он либо выстрелит как 12,7 пуля либо обоср"тся максимально жидко. В обоих случаях будет до жути интересно. Ждём...)
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+1
0


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