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Шевченко улетел на финал ЛЧ. Тренировать сборную будут Тассотти и Мальдера
Некоторое время команда будет работать без главного тренера
Фото Павла Кубанова - УАФ
Сборная Украины начала второй сбор в рамках подготовки к Евро-2020.
Команда прибыла в Харьков
Все дело в том, что Андрей Шевченко по приглашению УЕФА посетит завтрашний финал Лиги чемпионов.
Пока Андрей Николаевич будет отсутствовать, тренировочным процессом будут руководить итальянские помощники главного тренера Мауро Тассотти и Андреа Мальдера, которые уже провели сегодня первое занятие.
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