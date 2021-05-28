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Шевченко улетел на финал ЛЧ. Тренировать сборную будут Тассотти и Мальдера

Премьер-лига
(3 голосов)

Некоторое время команда будет работать без главного тренера

Шевченко улетел на финал ЛЧ. Тренировать сборную будут Тассотти и Мальдера

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

Сборная Украины начала второй сбор в рамках подготовки к Евро-2020.

Команда прибыла в Харьков в составе 30 игроков (Зинченко прилетит после финала ЛЧ), но без главного тренера.

Все дело в том, что Андрей Шевченко по приглашению УЕФА посетит завтрашний финал Лиги чемпионов.

Пока Андрей Николаевич будет отсутствовать, тренировочным процессом будут руководить итальянские помощники главного тренера Мауро Тассотти и Андреа Мальдера, которые уже провели сегодня первое занятие.

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В статье: Андрей Шевченко Украина
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Источник:
УАФ

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