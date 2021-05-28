Шевченко улетел на финал ЛЧ. Тренировать сборную будут Тассотти и Мальдера

Сборная Украины начала второй сбор в рамках подготовки к Евро-2020.

Команда прибыла в Харьков в составе 30 игроков (Зинченко прилетит после финала ЛЧ), но без главного тренера.

Все дело в том, что Андрей Шевченко по приглашению УЕФА посетит завтрашний финал Лиги чемпионов.

Пока Андрей Николаевич будет отсутствовать, тренировочным процессом будут руководить итальянские помощники главного тренера Мауро Тассотти и Андреа Мальдера, которые уже провели сегодня первое занятие.