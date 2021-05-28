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Аллахяр: В Иране Шахтер популярнее Динамо
Но оба клуба там хорошо знают
zarya-lugansk.com
Иранский нападающий "
- В Иране знают о "Динамо" и "Шахтере"?
– Конечно, знают. Это два больших клуба в Украине, которые в каждом сезоне выступают в еврокубках. За все время там играло много известных футболистов. Думаю, в Иране популярнее "Шахтер", потому что там играло много известных бразильцев.
- Слышал, что тобой уже начали интересоваться "Шахтер" и "Динамо"?
– Слышал об интересе со стороны "Шахтера" и "Динамо". Но пока что я точно не хочу об этом думать. Поэтому слухи не буду комментировать. Летом будет много времени обдумать свое будущее.
- Чей стиль игры тебе больше нравится – "Динамо" или "Шахтер"?
– Не знаю.
- Хотел бы продолжить карьеру в Украине?
– Очень хочу сделать правильный выбор. Для меня нет разницы, где играть. Главное, чтобы это пошло на пользу моей карьере. В Украине меня все устраивает. Увидим, как все будет в следующем сезоне.
- Хочешь играть в Украине в ближайшие годы?
– Почему бы и нет? Здесь конкурентный чемпионат, достаточно хороших команд. Главное – чтобы я развивался.
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