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Аллахяр: В Иране Шахтер популярнее Динамо

Премьер-лига
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Но оба клуба там хорошо знают

Аллахяр: В Иране Шахтер популярнее Динамо

zarya-lugansk.com

Новина українською

Иранский нападающий "Зари" Аллахяр Сайядманеш, права на которого принадлежат "Фенербахче", рассказал о своих планах на будущее.

- В Иране знают о "Динамо" и "Шахтере"?

– Конечно, знают. Это два больших клуба в Украине, которые в каждом сезоне выступают в еврокубках. За все время там играло много известных футболистов. Думаю, в Иране популярнее "Шахтер", потому что там играло много известных бразильцев.

- Слышал, что тобой уже начали интересоваться "Шахтер" и "Динамо"?

– Слышал об интересе со стороны "Шахтера" и "Динамо". Но пока что я точно не хочу об этом думать. Поэтому слухи не буду комментировать. Летом будет много времени обдумать свое будущее.

- Чей стиль игры тебе больше нравится – "Динамо" или "Шахтер"?

– Не знаю.

- Хотел бы продолжить карьеру в Украине?

– Очень хочу сделать правильный выбор. Для меня нет разницы, где играть. Главное, чтобы это пошло на пользу моей карьере. В Украине меня все устраивает. Увидим, как все будет в следующем сезоне.

- Хочешь играть в Украине в ближайшие годы?

– Почему бы и нет? Здесь конкурентный чемпионат, достаточно хороших команд. Главное – чтобы я развивался.

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В статье: Заря (Луганск) Аллахяр
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Источник:
ПРОФУТБОЛ

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