Александрия за 6,7 млн грн выкупила базу, на которой размещается команда

" Александрия " выкупила в собственность футбольную базу вместе с дополнительным жилым корпусом, на которой и ранее размещался клуб.

Сумма сделки составила 6,7 миллиона гривен.

База обеспечена всем необходимым для пребывания, проживания и восстановления футболистов. На ее территории находятся два жилых корпуса с одно- и двухместными номерами, столовая, тренажерный зал, конференц-зал, массажный кабинет, бассейн, баня и автомобильная парковка.

В собственности "Александрии" остается также резервная база в Приютовке. Она поможет клубу решать вопросы размещения спортсменов в перспективе, согласно стратегии его развития.