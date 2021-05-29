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Александрия за 6,7 млн грн выкупила базу, на которой размещается команда

Премьер-лига
(1 голосов)

Теперь база принадлежит клубу

Александрия за 6,7 млн грн выкупила базу, на которой размещается команда

fco.com.ua

Новина українською

"Александрия" выкупила в собственность футбольную базу вместе с дополнительным жилым корпусом, на которой и ранее размещался клуб.

Сумма сделки составила 6,7 миллиона гривен.

База обеспечена всем необходимым для пребывания, проживания и восстановления футболистов. На ее территории находятся два жилых корпуса с одно- и двухместными номерами, столовая, тренажерный зал, конференц-зал, массажный кабинет, бассейн, баня и автомобильная парковка.

В собственности "Александрии" остается также резервная база в Приютовке. Она поможет клубу решать вопросы размещения спортсменов в перспективе, согласно стратегии его развития.

"Приобретение базы - это очередная серьезная инвестиция нашего футбольного клуба в свое развитие. Теперь все наши игроки смогут проживать и восстанавливаться на одной территории. Кроме того, что это будет удобнее с точки зрения логистики команды, это поможет еще сильнее сплотить ребят и усилит командный дух", - сказал директор клуба Дмитрий Китаев.

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В статье: ФК Александрия
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Источник:
ФК Александрия

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