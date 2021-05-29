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СМИ: Шахтер готов заплатить до 40 млн евро за игрока Бенфики

Премьер-лига
(1 голосов)

Очередные крупные цифры от дончан?

СМИ: Шахтер готов заплатить до 40 млн евро за игрока Бенфики

ABola/Автор невідомий

Новина українською

Донецкий "Шахтер" вскоре может подписать правого полузащитника португальской "Бенфики" Педриньо Делмину да Силву. Об этом сообщает бразильское издание IG.

Источник отмечает, что осталось уладить детали перехода игрока. Окончательное решение ожидается в понедельник, 31 мая. За футболиста "горняки" готовы заплатить 35-40 млн евро.

Педриньо только прошлым летом перешел из бразильского "Коринтианса" за 18 млн евро. С тех пор он провел во всех турнирах 31 матч (в среднем 35 минут за игру), записав в свой актив один гол и четыре ассиста.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 23-летнего игрока олимпийской сборной Бразилии в 15 млн евро.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Шахтер (Донецк) Педриньо Делмино
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Комментарии (4)
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
29.05.2021 в 12:10
Ну а почему нет? Какие-то 40 млн. евро? Чепуха, мелочь... Если учесть, что это будет заплачено из карманов простых украинцев, которым в очередной раз этим летом повысят тарифы на электроэнергию...
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+3
-2
тутти-10 (Сумська область)
29.05.2021 в 12:08
З таким прізвищем коментатору треба мати гарну дикцію, а то Гельзін з Бєліком будуть здаватися невинними немовлятами
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+1
0
Algrab (Костопiль)
29.05.2021 в 12:01
З такою фамілією та й в наш чемп...Буде весело...
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+2
0
Limpus (Александрия)
29.05.2021 в 11:59
токо фамилия у него немножно неловкая)) а так все ок
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+1
0


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