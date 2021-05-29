СМИ: Шахтер готов заплатить до 40 млн евро за игрока Бенфики

Донецкий "Шахтер" вскоре может подписать правого полузащитника португальской "Бенфики" Педриньо Делмину да Силву. Об этом сообщает бразильское издание IG.

Источник отмечает, что осталось уладить детали перехода игрока. Окончательное решение ожидается в понедельник, 31 мая. За футболиста "горняки" готовы заплатить 35-40 млн евро.

Педриньо только прошлым летом перешел из бразильского "Коринтианса" за 18 млн евро. С тех пор он провел во всех турнирах 31 матч (в среднем 35 минут за игру), записав в свой актив один гол и четыре ассиста.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 23-летнего игрока олимпийской сборной Бразилии в 15 млн евро.