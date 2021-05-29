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Палкин: В это трансферное окно могут быть сюрпризы

Премьер-лига
(2 голосов)

Функционер донецкого клуба ожидает изменений в команде

Палкин: В это трансферное окно могут быть сюрпризы

XSport

Новина українською

Гендиректор "Шахтера" Сергей Палкин поделился планами клуба на летнее трансферное окно:

"Если посмотреть на наши трансферы, то это, в основном, бразильские футболисты. Но это не значит, что мы не обращаем внимания на европейский футбол, футбол на других континентах. Просто так складывается, что нам больше нравится стиль бразильских футболистов, поэтому их больше в команде.

Это не говорит о том, что мы зациклены только на Бразилии и не обращаем внимания на другие страны. В это трансферное окно, посмотрим, могут быть даже какие-то сюрпризы.

Вопрос форварда открыт, мы думаем об этой позиции, Мораес травмировался на достаточно длительный срок, а вокруг него молодые ребята. Молодость – это хорошо, но им не хватает стабильности. Поэтому мы анализируем, в ближайшую неделю-две должны принять решение.

Около 20 футболистов из академии «Шахтера» имеют очень большую перспективу. Это талантливые ребята. Если говорить о фамилиях, которые уже на устах, то это Очеретько, Бондаренко, Мампасси. Им будет дан шанс проявить себя в первой команде на сборах", - сказал Палкин.

В сезоне УПЛ 2020/21 "Шахтер" занял второе место в УПЛ, набрав 54 очка и отстав от "Динамо" на 11 пунктов.

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В статье: Сергей Палкин Шахтер (Донецк)
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Источник:
ФК Шахтер

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Комментарии (4)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
29.05.2021 в 14:49
Настрой хороший, это уже радует!
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0
-3
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usovvictor (Kharkov)
29.05.2021 в 13:52
...ну какие сюрпризы?! Сюрприз Суркис (скорее отец) сделал, что был шок. А Шахтер предсказуем (не значит плохо),- все по нарастающей. Сюрприз будет, если Шахтер заиграет как раньше... В предсказание не верю, только реальность...
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+2
-2
FCZK-1922 (Кировоград)
29.05.2021 в 13:40
20 футболистов с академии?) И кого за 15 лет дала эта академия?) Не считая ежегодние пополнения в стане Мариуполя. А главный сюрприз трансферного окна это повышение тарифа на электроэнергию в 2-3 раза.
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+10
-1
Shilov 2020 (Кировоград )
29.05.2021 в 14:18
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+2
-1


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