Палкин: Надеемся, что в этом году откроем клубный магазин Шахтера на Олимпийском

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин рассказал о планах открыть клубный магазин "горняков" на НСК "Олимпийский":

"Надеюсь, впереди нас ждет много активностей и коллабораций с Puma, а не так, что они нас одели в форму, и на этом все закончилось. В следующем сезоне мы откроем клубный магазин в Киеве, где очень большое внимание будет уделено именно Puma, по сути 70–80 процентов внимания будет сосредоточено именно на них. Надеюсь, будет интересный магазин с интересным дизайном, думаю, его посещение болельщиками станет для них сюрпризом.

– Уже можно рассказать, когда и где будет открыт клубный магазин?

– Мы планируем открыть его на “Олимпийском”. Когда? Надеемся, в этом году. Если все будет в порядке, то в этом году откроем магазин", - сказал Палкин.