Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Палкин: Надеемся, что в этом году откроем клубный магазин Шахтера на Олимпийском
Там уже есть фан-шоп "Динамо"
ТСН
Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин рассказал о планах открыть клубный магазин "горняков" на НСК "Олимпийский":
"Надеюсь, впереди нас ждет много активностей и коллабораций с Puma, а не так, что они нас одели в форму, и на этом все закончилось. В следующем сезоне мы откроем клубный магазин в Киеве, где очень большое внимание будет уделено именно Puma, по сути 70–80 процентов внимания будет сосредоточено именно на них. Надеюсь, будет интересный магазин с интересным дизайном, думаю, его посещение болельщиками станет для них сюрпризом.
– Уже можно рассказать, когда и где будет открыт клубный магазин?
– Мы планируем открыть его на “Олимпийском”. Когда? Надеемся, в этом году. Если все будет в порядке, то в этом году откроем магазин", - сказал Палкин.
Напомним, что в прошлом сезоне НСК "Олимпийский" был домашним сразу для обоих клубов "Динамо" и "Шахтера". Сейчас там размещен пока только клубный магазин "бело-синих".
Популярное сейчас
- Чемпион Турции получил бонус, который не достанется чемпиону Украины, Зенит снова может быть в первой корзине ЛЧ
- Бывший игрок сборной Украины перейдет в Металл
- Украинская молодежка проиграла, Аллегри вернулся в Юве, Алаба перешел в Реал. Главные новости за 28 мая
- Верес вышел в УПЛ
- Ирина Морозюк балует фанатов соблазнительными фото с отдыха в Турции. ФОТО
- Журналистка, модель и невеста Бондаря. Денисов представил свою соведущую на Евро-2020