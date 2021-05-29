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Палкин: Надеемся, что в этом году откроем клубный магазин Шахтера на Олимпийском

Премьер-лига
(1 голосов)

Там уже есть фан-шоп "Динамо"

Палкин: Надеемся, что в этом году откроем клубный магазин Шахтера на Олимпийском

ТСН

Новина українською

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин рассказал о планах открыть клубный магазин "горняков" на НСК "Олимпийский":

"Надеюсь, впереди нас ждет много активностей и коллабораций с Puma, а не так, что они нас одели в форму, и на этом все закончилось. В следующем сезоне мы откроем клубный магазин в Киеве, где очень большое внимание будет уделено именно Puma, по сути 70–80 процентов внимания будет сосредоточено именно на них. Надеюсь, будет интересный магазин с интересным дизайном, думаю, его посещение болельщиками станет для них сюрпризом.

– Уже можно рассказать, когда и где будет открыт клубный магазин?

– Мы планируем открыть его на “Олимпийском”. Когда? Надеемся, в этом году. Если все будет в порядке, то в этом году откроем магазин", - сказал Палкин.

Напомним, что в прошлом сезоне НСК "Олимпийский" был домашним сразу для обоих клубов "Динамо" и "Шахтера". Сейчас там размещен пока только клубный магазин "бело-синих".

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В статье: Сергей Палкин НСК Олимпийский Шахтер (Донецк)
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Источник:
Шахтер Донецк

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