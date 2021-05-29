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Александрия отказалась от проведения зарубежных сборов
Команда будет тренироваться на своей базе
Фото: ФК Александрия
"Александрия" все этапы подготовки к новому сезону проведет дома. На это решение повлияло то, что недавно собственностью клуба стала футбольная база, которую раньше клуб арендовал.
Новый тренер команды Юрий Гура будет представлен в клубе 15-го июня. Спортивным директором назначен Сергей Марков, а за селекцию будет отвечать Евгений Кочерга.
В прошлом сезоне УПЛ "Александрия" финишировала на девятом месте, набрав 29 очков в 26 матчах.
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Источник:meta-ratings.com.ua
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football_soccer (Украина)
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С.Карпович. (Ланівці)
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ещё не специалист (Кривой Рог)
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Vaddos (Александрия)
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