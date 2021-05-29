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Александрия отказалась от проведения зарубежных сборов

Премьер-лига
(1 голосов)

Команда будет тренироваться на своей базе

Александрия отказалась от проведения зарубежных сборов

Фото: ФК Александрия

Новина українською

"Александрия" все этапы подготовки к новому сезону проведет дома. На это решение повлияло то, что недавно собственностью клуба стала футбольная база, которую раньше клуб арендовал.

Новый тренер команды Юрий Гура будет представлен в клубе 15-го июня. Спортивным директором назначен Сергей Марков, а за селекцию будет отвечать Евгений Кочерга.

В прошлом сезоне УПЛ "Александрия" финишировала на девятом месте, набрав 29 очков в 26 матчах.

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В статье: Юрий Гура ФК Александрия
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Источник:
meta-ratings.com.ua

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Комментарии (5)
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Governor-General (Odessa)
29.05.2021 в 17:23
Плохая новость. Явно не от хорошей жизни это происходит. Черноморец тоже начинал с двухсторонок, в итоге стал полубомжом.
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football_soccer (Украина)
29.05.2021 в 18:13
6,7 млн гривен за базу это почти 240т долларов. Сборы в Турции явно дешевле бы вышли. Поэтому версия про деньги так себе, не было бы денег, не выкупали бы базу
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С.Карпович. (Ланівці)
29.05.2021 в 16:39
А що в нас зима?
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ещё не специалист (Кривой Рог)
29.05.2021 в 18:08
скоро наступит спека немажливая. На сборы нужно ехать к финнам, к шведам или к норвежцам.
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Vaddos (Александрия)
29.05.2021 в 16:33
Так немає кому їхати, всі розбіглися
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