Александрия отказалась от проведения зарубежных сборов

"Александрия" все этапы подготовки к новому сезону проведет дома. На это решение повлияло то, что недавно собственностью клуба стала футбольная база, которую раньше клуб арендовал.

Новый тренер команды Юрий Гура будет представлен в клубе 15-го июня. Спортивным директором назначен Сергей Марков, а за селекцию будет отвечать Евгений Кочерга.

В прошлом сезоне УПЛ "Александрия" финишировала на девятом месте, набрав 29 очков в 26 матчах.