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Довбик: Йовичевич говорил, что ближняя штанга - это моя квартира, машина и хлеб
Форвард прокомментировал игру возле ворот соперника
Фото: Динамомания /Автор - Yulia Perekopaiko
Нападающий национальной сборной Украины и "Днепра-1" Артем Довбик поделился мыслями насчет игры в атаке.
– Как говорил Йовичевич: "Ближняя штанга – это твоя квартира, машина, твой хлеб". Поэтому я сейчас за ближнюю штангу отвечаю постоянно.
– В сборной так же?
– Позиция нападающего – он всегда должен закрывать ближнюю штангу. Ты можешь прочувствовать момент, показать на ближнюю, но побежать на дальнюю, но если пойдет передача на ближнюю, а тебя там нет – спрос будет с тебя.
Пока с дальней штанги я не забивал. Может, забью пару голов с дальней и будут сомнения по поводу ближней, – рассказал Довбик.
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