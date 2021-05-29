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Довбик: Йовичевич говорил, что ближняя штанга - это моя квартира, машина и хлеб

Премьер-лига
(2 голосов)

Форвард прокомментировал игру возле ворот соперника

Довбик: Йовичевич говорил, что ближняя штанга - это моя квартира, машина и хлеб

Фото: Динамомания /Автор - Yulia Perekopaiko

Новина українською

Нападающий национальной сборной Украины и "Днепра-1" Артем Довбик поделился мыслями насчет игры в атаке.

– Как говорил Йовичевич: "Ближняя штанга – это твоя квартира, машина, твой хлеб". Поэтому я сейчас за ближнюю штангу отвечаю постоянно.

– В сборной так же?

– Позиция нападающего – он всегда должен закрывать ближнюю штангу. Ты можешь прочувствовать момент, показать на ближнюю, но побежать на дальнюю, но если пойдет передача на ближнюю, а тебя там нет – спрос будет с тебя.

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Пока с дальней штанги я не забивал. Может, забью пару голов с дальней и будут сомнения по поводу ближней, – рассказал Довбик.

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В статье: Артем Довбик СК Днепр-1
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