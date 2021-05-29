Шевчук: Алкоголь несовместим с вождением. Не повторяйте моих ошибок

Вячеслав Шевчук извинился перед болельщиками после задержание его полицией в пьяном виде:

"Садиться за руль выпивши - категорически нельзя. Мой вчерашний поступок не имеет оправданий, за него я готов нести справедливое наказание. Но никто не накажет меня так, как я себя сам.

Хочу искренне извиниться перед всеми болельщиками и футбольным клубом "Шахтер", которым смазал праздник. Хочу извиниться перед всеми жителями Киева, которые могли пострадать по моей вине. Искренне извиняюсь перед полицейскими.

Я не имею больше никакого морального права работать на канале "Футбол", поэтому я должен покинуть канал.

Алкоголь несовместим с вождением. Не повторяйте моих ошибок", - сказал Шевчук.