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Шевчук: Алкоголь несовместим с вождением. Не повторяйте моих ошибок

Премьер-лига
(5 голосов)

Экс-игрок сборной очень жалеет о своем поступке

Шевчук: Алкоголь несовместим с вождением. Не повторяйте моих ошибок

Новина українською

Вячеслав Шевчук извинился перед болельщиками после задержание его полицией в пьяном виде:

"Садиться за руль выпивши - категорически нельзя. Мой вчерашний поступок не имеет оправданий, за него я готов нести справедливое наказание. Но никто не накажет меня так, как я себя сам.

Хочу искренне извиниться перед всеми болельщиками и футбольным клубом "Шахтер", которым смазал праздник. Хочу извиниться перед всеми жителями Киева, которые могли пострадать по моей вине. Искренне извиняюсь перед полицейскими.

Я не имею больше никакого морального права работать на канале "Футбол", поэтому я должен покинуть канал.

Алкоголь несовместим с вождением. Не повторяйте моих ошибок", - сказал Шевчук.

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В статье: Вячеслав Шевчук Шахтер (Донецк) Национальная сборная Укрианы
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Комментарии (13)
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krakow (Херсон)
29.05.2021 в 18:03
Штрафную,Шевчуку!
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+1
0
янковский ян (Запорожье)
29.05.2021 в 17:58
Поступок достойный уважения. Некоторые и извиниться не могут
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0
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
29.05.2021 в 18:02
писали, что он дебил. Сейчас извинился - уважают. За что: за то что дебил или за извинения? Скорее два в одном...
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+1
0
Indiana Jones (Харьков)
29.05.2021 в 17:54
На другом сайте увидел более полный текст. Шевчук написал, что уходит с "Футбола"
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+1
0
kalan-86 (Анкара)
29.05.2021 в 17:53
Ну ты идиот, Слава.
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+2
0
Papaye (Dnipro)
29.05.2021 в 17:52
"я НАДЕЮСЬ, что со мной такого больше не повторится"!!!! Т.е. он сомневается ещё???
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+4
0
kalan-86 (Анкара)
29.05.2021 в 17:54
Ответить
+3
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
29.05.2021 в 17:58
ну очччень кается!!! Налить кающемуся грамм 250 опохмелиться!!!
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+1
0
oda1979 (Запорожье)
29.05.2021 в 17:47
Пописять то дали возможность?
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+3
0
gvi777 (Вишгород)
29.05.2021 в 17:44
Слава ти баран. Ну невже грошей на таксі не знайшов.
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+5
0
Запорізьке Торпедо (zp)
29.05.2021 в 17:36
вали в Крым отдохни еще раз, славик, водички попей. ой, то есть не попей)
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+1
-1
avatar
vasa pupkis (Киев)
29.05.2021 в 17:27
Нормальный, мужской поступок. Сразу видно не в Динамо играл.
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+4
-10
avatar
Динамо-машина (Киев)
29.05.2021 в 17:35
Сразу видно, что ты дол.баёб.
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+7
-2


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