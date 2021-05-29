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Шевчук: Алкоголь несовместим с вождением. Не повторяйте моих ошибок
Экс-игрок сборной очень жалеет о своем поступке
Вячеслав Шевчук извинился перед болельщиками после задержание его полицией в пьяном виде:
"Садиться за руль выпивши - категорически нельзя. Мой вчерашний поступок не имеет оправданий, за него я готов нести справедливое наказание. Но никто не накажет меня так, как я себя сам.
Хочу искренне извиниться перед всеми болельщиками и футбольным клубом "Шахтер", которым смазал праздник. Хочу извиниться перед всеми жителями Киева, которые могли пострадать по моей вине. Искренне извиняюсь перед полицейскими.
Я не имею больше никакого морального права работать на канале "Футбол", поэтому я должен покинуть канал.
Алкоголь несовместим с вождением. Не повторяйте моих ошибок", - сказал Шевчук.
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