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Леоненко - о Шевчуке: Он не пьет, а тут такое случилось. Может, ему что-то подсыпали

Премьер-лига
(3 голосов)

Известный эксперт поделился своим мнением о Шевчуке

Леоненко - о Шевчуке: Он не пьет, а тут такое случилось. Может, ему что-то подсыпали

Новина українською

Экс-форвард "Динамо" Виктор Леоненко дал комментарий на счет задержания Вячеслава Шевчука в нетрезвом виде:

"Со Славой после случившегося мы еще не общались. Он не пьет, а тут такое случилось. Может, ему что-то подсыпали. Потому что на него это не похоже. Теперь из него сделают главного алкаша страны, хотя он спортсмен, не пьет. Выпил там на юбилее два бокала вина, но ему много и не надо.

Конечно, меня эта история не радует, потому что те, кто его знают, тяжело в такое поверят. Кто не знает, смешают и повесят ярлыки. Слава – очень активный человек, недавно приехал из Грузии, собирался в отпуск в Турцию. Никогда не сидит на месте, всегда в движении, занимается спортом. Уверен, переживет эту историю и сделает выводы.

Были ли у меня конфликты с полицией? Чтобы арестовали, не было. Мелкие конфликты были, но не более", – сказал Леоненко.

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В статье: Вячеслав Шевчук Виктор Леоненко Шахтер (Донецк)
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Источник:
meta-ratings.com.ua

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Комментарии (10)
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vgolovan (полтава)
29.05.2021 в 20:40
витя лавры главного алкаша у тебя не отнять так что не переживай а шевчук тебя теперь будет догонять в этом деле
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0
0
Саня Лиман (Днепр)
29.05.2021 в 20:28
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0
0
Саня Лиман (Днепр)
29.05.2021 в 20:28
Ага как ты себе каждый день подмешивает.Водку в пиво.
Ответить
0
0
avatar
Nelviv`yanyn (Малорос)
29.05.2021 в 19:15
Слава - трезвенник. Вообще дико, что он выпил алкоголь.
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+1
0
Zonder (Днепр)
29.05.2021 в 19:10
Леоненко , дружок уже дал "признательное", так что не напрягайся.
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+3
0
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
29.05.2021 в 19:07
Все, можна розходитись. Щось підсипали, злочин розкрито. І до речі, той самий почерк, що і в історії з Кормільцем.
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+1
-1
football_soccer (Украина)
29.05.2021 в 19:01
так и запишем. В тусовке Шахтера друг другу подмешивают вещества? такие намеки у Леона? )) он либо тупой либо сохранился и у него еще 8 жизней
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+4
-2
fokstrot2009 (Харьков)
29.05.2021 в 18:59
Чья бы корова.....
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+2
0
Хиденг (Днепр)
29.05.2021 в 18:57
Так потому и случилось, что не пьёт!
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+3
0
Broterhood
29.05.2021 в 18:51
Так он не пьёт или много не надо? Любые средства хороши как говорится
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0
0


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