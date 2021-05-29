Леднев: Считаю, мне подошел бы испанский чемпионат

Игрок "Динамо" Богдан Леднев рассказал, что хочет попробовать свои силы в испанском чемпионате.

"Больше всего нравится испанский чемпионат. Я себя вижу в нем. Я считаю, что он бы мне подошел. Но так нравится и Англия, конечно, и Германия. Топ-5 чемпионатов очень сильны", - сказал Леднев.