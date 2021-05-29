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Леднев: Считаю, мне подошел бы испанский чемпионат
Талант "Динамо" поделился мнением о своем будущем
фото - ФК "Динамо" Київ
Игрок "Динамо" Богдан Леднев рассказал, что хочет попробовать свои силы в испанском чемпионате.
"Больше всего нравится испанский чемпионат. Я себя вижу в нем. Я считаю, что он бы мне подошел. Но так нравится и Англия, конечно, и Германия. Топ-5 чемпионатов очень сильны", - сказал Леднев.
В прошлом сезоне Богдан Леднев сыграл 21 матч за "Динамо" и забил 2 гола.
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Источник:Футбол 1/2/3
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Комментарии (3)
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vgolovan (полтава)
29.05.2021 в 20:37
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kaz_an (Атырау, Казахстан)
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velbag (Полтава)
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