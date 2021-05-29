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Леднев: Считаю, мне подошел бы испанский чемпионат

Премьер-лига
(1 голосов)

Талант "Динамо" поделился мнением о своем будущем

Леднев: Считаю, мне подошел бы испанский чемпионат

фото - ФК "Динамо" Київ

Новина українською

Игрок "Динамо" Богдан Леднев рассказал, что хочет попробовать свои силы в испанском чемпионате.

"Больше всего нравится испанский чемпионат. Я себя вижу в нем. Я считаю, что он бы мне подошел. Но так нравится и Англия, конечно, и Германия. Топ-5 чемпионатов очень сильны", - сказал Леднев.

В прошлом сезоне Богдан Леднев сыграл 21 матч за "Динамо" и забил 2 гола.

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В статье: Динамо (Киев) Ла Лига Богдан Леднев
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Источник:
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Комментарии (3)
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vgolovan (полтава)
29.05.2021 в 20:37
пусть попробует в нашем сначала по настоящему - вот что слюдьми делает необоснованное пребывание в сборной
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kaz_an (Атырау, Казахстан)
29.05.2021 в 20:15
Коноплянка сказал что там лавки самые удобные.
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velbag (Полтава)
29.05.2021 в 19:47
а мені,я думаю,англійський. жаль,нікому я й даром не потрібен
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