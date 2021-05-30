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Сергей Ковалец о переходе Де Дзерби: Интерес к украинскому чемпионату в такой топовой футбольной стране, как Италия, резко возрастет

Премьер-лига
(3 голосов)

Также вспомнил о провале Каштру

Сергей Ковалец о переходе Де Дзерби: Интерес к украинскому чемпионату в такой топовой футбольной стране, как Италия, резко возрастет

shakhtar.com

Новина українською

Бывший тренер ряда украинских команд и молодежной сборной Украины Сергей Ковалец прокомментировал назначение Роберто Де Дзерби на пост наставника донецкого "Шахтера":

"То, что интерес к украинскому чемпионату в такой топовой футбольной стране, как Италия, резко возрастет, я не сомневаюсь. Все же, Роберто Де Дзерби считается одним из самых перспективных тренеров в Италии, у него отличная пресса и, убежден, за его первым зарубежным опытом, будут внимательно следить. И не только на Апеннинах.

Скрывать не буду: мне импонирует стиль, который исповедовала предыдущая команда Де Дзерби – “Сассуоло”. Нацеленность на ворота соперника, контрпрессинг, четкие перепасовки в средней зоне, активность фланговых защитников – производили впечатление. На мой взгляд, Де Дзерби будет не сложно адаптировать свои творческие наработки в “Шахтере”, ведь “горняки” тоже делают ставку на контроль мяча.

Кстати, с большинством тренеров-легионеров клубные боссы донетчан не прогадали: Невио Скала, Мирча Луческу, Паулу Фонсека вписали немало ярких страниц в победную историю “Шахтера”. Разве что предшественник Де Дзерби - португалец Луиш Каштру после чемпионского дебюта, наверное, несколько переоценил свои возможности, потерял контроль над положением дел в “Шахтере” и в командном механизме произошел сбой.

Поэтому любопытно будет понаблюдать, какой из Де Дзерби кризисный менеджер, ведь в минувшем сезоне в игре “горняков” куда то испарилась слаженность, уверенность в своих силах. Где-то Роберто повезло, что в связи с проведением финальной части чемпионата Европы, у него будет больше времени для подготовки к новому сезону. Однако о какой- то раскачке не может быть и речи, потому что новый чемпион – “Динамо” захочет уже со старта захватить удобную позицию лидера. Посмотрим, чем ответит изголодавшийся по большим победам Де Дзерби", - сказал Ковалец.

Напомним, что недавно донецкий "Шахтер" официально объявил о том, что Роберто Де Дзерби возглавит команду.

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В статье: Шахтер (Донецк) Роберто Де Дзерби
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Источник:
meta-ratings.com.ua

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Комментарии (2)
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ascent (Луксор)
30.05.2021 в 09:39
По крайней мере у одного итальянца точно...
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+1
0
krakow (Херсон)
30.05.2021 в 09:32
У наших болельщиков, тоже резко вырос интерес к чемпионату Венгрии...Ослы,никогда не сомневаются.
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0
-1


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