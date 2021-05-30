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Александр Поворознюк: Мои руки очень много крали. Но не у людей, а у государства
Признание от президента
Канал "Трендець"
Президент "Ингульца" Александр Поворознюк рассказал как он позаботился о будущем своих детей:
"Я сделаю все для того, чтобы научить их зарабатывать деньги руками и мозгами. Свой капитал я сколотил сам, сам заработал эти деньги. Я их не украл, а просто зарабатывал. Хотя, я вам скажу честно, эти руки (показывает на свои – прим.) очень много крали. Я говорю откровенно. Но я никогда не крал у людей, я крал у государства.
Проносило, проходило, но я за это и судимость заработал. Когда-то и авторитет на этом потерял, потому что был судимый. В армии тоже судимый: в бушлате было холодно – я дубленок наворовал. Еще и домой прислал.
Я считаю, что я научу своих детей зарабатывать деньги своими мозгами. Им не будет стыдно. Даже если меня не будет, они продолжат все мои идеи и планы. «Ингулец» вечно будет играть в футбол, я все сделал для этого", - сказал Поворознюк.
"Ингулец" предыдущий сезон завершил на 12 месте в УПЛ, на восемь очков опередив команду из зоны вылета.
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