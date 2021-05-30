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Александр Поворознюк: Мои руки очень много крали. Но не у людей, а у государства

Премьер-лига
(1 голосов)

Признание от президента

Александр Поворознюк: Мои руки очень много крали. Но не у людей, а у государства

Канал "Трендець"

Новина українською

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк рассказал как он позаботился о будущем своих детей:

"Я сделаю все для того, чтобы научить их зарабатывать деньги руками и мозгами. Свой капитал я сколотил сам, сам заработал эти деньги. Я их не украл, а просто зарабатывал. Хотя, я вам скажу честно, эти руки (показывает на свои – прим.) очень много крали. Я говорю откровенно. Но я никогда не крал у людей, я крал у государства.

Проносило, проходило, но я за это и судимость заработал. Когда-то и авторитет на этом потерял, потому что был судимый. В армии тоже судимый: в бушлате было холодно – я дубленок наворовал. Еще и домой прислал.

Я считаю, что я научу своих детей зарабатывать деньги своими мозгами. Им не будет стыдно. Даже если меня не будет, они продолжат все мои идеи и планы. «Ингулец» вечно будет играть в футбол, я все сделал для этого", - сказал Поворознюк.

"Ингулец" предыдущий сезон завершил на 12 месте в УПЛ, на восемь очков опередив команду из зоны вылета.

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В статье: Ингулец (Петрово) Александр Поворознюк
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Источник:
Ингулец

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Комментарии (15)
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С.Карпович. (Ланівці)
30.05.2021 в 15:40
СКАЗАВ ТЕ ЩО І ТАК ВСІ ЗНАЮТЬ.РЕШТА НІЧИМ ВІД НЬОГО НЕ ВІДРІЗНЯЮТЬСЯ.
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0
0
prostors (Вольногорск)
30.05.2021 в 15:27
Живем до сих пор как в Союзе - Все вокруг колхозное, все вокруг мое.
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0
0
Roman Halabut (Львов)
30.05.2021 в 15:23
Народ це держава. Тобто в будь якому випадку обкрадав людей
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+3
0
football_soccer (Украина)
30.05.2021 в 14:38
у государства, априори, ничего своего быть не может. Все что находится в гос.собственности это построено за налоги людей и построено самими людьми. Украл у государства = украл у людей
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+6
0
RicoRico (Кривой Рог)
30.05.2021 в 14:47
Золотые слова. Государственных денег не существует - есть деньги налогоплательщиков.
Ответить
+5
0
янковский ян (Запорожье)
30.05.2021 в 15:01
Правильно. Государство это и есть мы.
Ответить
+1
0
avatar
Saturn (Киев)
30.05.2021 в 14:02
Урод, но относительно честный, или просто тупой
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+6
0
Камонплей
30.05.2021 в 14:02
Шмат жиру навіть не розуміє, що діти житимуть в іншій державі, і через те чому він їх навчить вони все втратять, а деякі будуть сидіти.
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+7
0
avatar
kotigorok (Чернігів)
30.05.2021 в 14:00
Значить так звана держава дозволяє красти таким нахабним упирям як ти. Такі ж і дітки у тебе мабуть виростають.
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+10
0
danikrom (Львів)
30.05.2021 в 13:43
рінат,ігор валерійович,григорій,брат григорія і їм подібні теж крали ,і крадуть "не у людей"...тому і такий рівень нашої держави
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+10
0
RicoRico (Кривой Рог)
30.05.2021 в 14:48
"ігор валерійович"....))))) Ну ничего себе.... Какое уважение))))Кофе будешь?)))
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+5
0
Vantala (Kharkiv)
30.05.2021 в 13:42
Мля, ну и мудень. И ещё хвастается этим ..
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+10
0
Назар Кусий (Львів)
30.05.2021 в 13:24
Так це і є красти у людей, причому в усіх відразу. Так і думають теперішні, що при кориті, що крадуть не в людей.
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+15
-1
Acsakal (Kharkov)
30.05.2021 в 13:35
Ми і є держава. Бо держава - це не будівля Верховної Ради, і не офіс Президента, а всі громадяни, що платять податки і отримують гроші з держбюджету.
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+15
0
янковский ян (Запорожье)
30.05.2021 в 15:03
Это я минуснул. Случайно(((
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0
0


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