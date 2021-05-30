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Евгений Опансенко - игрок Ингульца
Защитник имеет большой опыт выступлений в УПЛ
ФК Ингулец/Автор неизвестный
ФК "Ингулец" подписал левого защитника Евгения Опанасенко. Опытный 30-летний экс-игрок "Ворсклы", "Коньяспора", "Зари", "Черноморца" и "Металлурга" теперь будет выступать в Петрово.
Детали подписанного контракта пока не разглашаются.
В январе текущего года игрок покинул полтавскую "Ворсклу" и стал свободным агентом. Его стоимость составляет 200 тыс евро, согласно данным Transfermarkt.
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Источник:Сайт ФК Інгулець
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Комментарии (3)
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Viktor Ivanjvich
30.05.2021 в 18:50
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Hanter44 (Baburka)
30.05.2021 в 16:40
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best climate (Одесса)
30.05.2021 в 18:28
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