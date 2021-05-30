СМИ: Челси близок к подписанию Забарного за 12 млн евро

Центральный защитник киевского "Динамо" Илья Забарный может перейти в лондонский "Челси". Об этом сообщает портал Sport24.

По информации источника, "пенсионеры" близки к подписанию молодого центрбэка за 12 млн евро. Трансфер курирует главный тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко, который в свое время выступал за английский клуб.

В текущем сезоне во всех турнирах 18-летний Забарный провел 36 матчей, в которых записал на свой счет 1 гол и 1 ассист. Сейчас Илья пребывает в штабе украинской сборной и проходит подготовку к предстоящему Евро-2020.