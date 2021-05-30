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СМИ: Челси близок к подписанию Забарного за 12 млн евро

Премьер-лига
(5 голосов)

Шевченко принимает участие в организации трансфера

СМИ: Челси близок к подписанию Забарного за 12 млн евро

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Центральный защитник киевского "Динамо" Илья Забарный может перейти в лондонский "Челси". Об этом сообщает портал Sport24.

По информации источника, "пенсионеры" близки к подписанию молодого центрбэка за 12 млн евро. Трансфер курирует главный тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко, который в свое время выступал за английский клуб.

В текущем сезоне во всех турнирах 18-летний Забарный провел 36 матчей, в которых записал на свой счет 1 гол и 1 ассист. Сейчас Илья пребывает в штабе украинской сборной и проходит подготовку к предстоящему Евро-2020.

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В статье: Динамо (Киев) Челси (Лондон) Илья Забарный
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Источник:
Sport24

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Комментарии (15)
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Artemanat (Кривой Рог)
31.05.2021 в 00:30
Нужно Шеве как можно больше наших пацанов в Европу пропихнуть,но для этого нужно хорошо сыграть на Евро
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0
0
vituynia (Черкассы)
31.05.2021 в 00:21
Ну если Тухель в этом трансфере заинтересован,то от перехода толк будет. Единственное что смущает,откуда у какого то Sport 24 такой сенсационный инсайд. Если это утка,то врятли это будет полезно перед Евро, как сборной, да и самому Забарному.
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0
0
тутти-10 (Сумська область)
31.05.2021 в 00:10
Ось чому Шева мотався на фінал). Було б дуже добре. Хоч би зрослося
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+1
0
янковский ян (Запорожье)
31.05.2021 в 00:13
Неужели Шева ещё и в агенты метит
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0
0
тутти-10 (Сумська область)
31.05.2021 в 00:19
Поки він буде головним тренером, то до нього в Європі будуть прислухатися. Цим треба користуватися. Чим більше перетягне у топ-5 наших, тим краще. А чи матиме він від того процент чи ні, нам ні гріє ні знобить)
+1
0
Artemanat (Кривой Рог)
30.05.2021 в 23:38
Если это правда то Шева просто красавец, ещё бы Цыганкова и Мыколенко куда-то пристроил!!!! Забарный знает английский язык,а значит меньше времени на адаптацию,так как язык это 50% адаптации!
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+1
0
Ol-g (Одесса)
30.05.2021 в 23:45
Да, им пора.
Ответить
0
0
Artemanat (Кривой Рог)
31.05.2021 в 00:02
Давно пора,так как и Шапаренко,а ещё Матвиенко,
+1
0
avatar
Динамо-машина (Киев)
30.05.2021 в 23:52
Да и заменить есть кем - Шабанов, Бурда, Сирота.
Ответить
+1
0
Artemanat (Кривой Рог)
31.05.2021 в 00:01
Сирота тоже на выход следующий
0
0
avatar
Динамо-машина (Киев)
30.05.2021 в 23:23
Было бы круто, только ценник маловат будет. Его цена в 2 раза больше.
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+3
-1
Artemanat (Кривой Рог)
30.05.2021 в 23:39
Если Динамо припишет % от перепродажи то ещё заработает
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0
-1
avatar
Динамо-машина (Киев)
30.05.2021 в 23:51
Как вариант. Или же 12 официально, и столько же в конверте от Ромчика Игорёше). Как говорится от души)))
+1
0
kalan-86 (Анкара)
30.05.2021 в 23:23
Это очень здорово. Дай Бог чтоб перешёл.
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+3
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
30.05.2021 в 23:17
Будет очень хорошо если трансфер состоится. Он еще очень молодой, а Челси сейчас на ходу, обучат парня как нужно играть. Желаю ему перейти в Челси.
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+3
-2


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