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СМИ: Челси близок к подписанию Забарного за 12 млн евро
Шевченко принимает участие в организации трансфера
Фото: ФК Динамо Киев
Центральный защитник киевского "Динамо" Илья Забарный может перейти в лондонский "Челси". Об этом сообщает портал Sport24.
По информации источника, "пенсионеры" близки к подписанию молодого центрбэка за 12 млн евро. Трансфер курирует главный тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко, который в свое время выступал за английский клуб.
В текущем сезоне во всех турнирах 18-летний Забарный провел 36 матчей, в которых записал на свой счет 1 гол и 1 ассист. Сейчас Илья пребывает в штабе украинской сборной и проходит подготовку к предстоящему Евро-2020.
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