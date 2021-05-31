Кополовец: Переход Милевского в Минай? Это был маркетинговый ход

Спортивный директор "Миная" Михаил Кополовец рассказал о подписании контракта с нападающим Артемом Милевским.

"Это было решение клубного руководства. Это был скорее, маркетинговый ход, чтобы привлечь внимание к "Минаю". Не могу сказать, что этот трансфер — провальный.

Милевский очень ответственно относился к выполнению своих обязанностей, служил примером для молодых партнеров и все же, не до конца была понятна его роль в команде. Да и годы брали свое, Артему уже сложно было претендовать на роль лидера в "Минае", — сказал Кополовец.