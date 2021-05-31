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Кополовец: Переход Милевского в Минай? Это был маркетинговый ход

Премьер-лига
(1 голосов)

В составе закарпатского клуба игрок провел 10 матчей

Кополовец: Переход Милевского в Минай? Это был маркетинговый ход

Фото: ФК Минай

Новина українською

Спортивный директор "Миная" Михаил Кополовец рассказал о подписании контракта с нападающим Артемом Милевским.

"Это было решение клубного руководства. Это был скорее, маркетинговый ход, чтобы привлечь внимание к "Минаю". Не могу сказать, что этот трансфер — провальный.

Милевский очень ответственно относился к выполнению своих обязанностей, служил примером для молодых партнеров и все же, не до конца была понятна его роль в команде. Да и годы брали свое, Артему уже сложно было претендовать на роль лидера в "Минае", — сказал Кополовец.

Напомним, что в минувшем сезоне УПЛ 36-летний Милевский в составе "Миная" провел 10 матчей.

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В статье: Артем Милевский Михаил Кополовец ФК Минай
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Комментарии (2)
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wago27
31.05.2021 в 10:58
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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storm_ua (Николаев)
31.05.2021 в 08:47
Это был дебильный ход
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