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Кополовец: Переход Милевского в Минай? Это был маркетинговый ход
В составе закарпатского клуба игрок провел 10 матчей
Фото: ФК Минай
Спортивный директор "Миная" Михаил Кополовец рассказал о подписании контракта с нападающим Артемом Милевским.
"Это было решение клубного руководства. Это был скорее, маркетинговый ход, чтобы привлечь внимание к "Минаю". Не могу сказать, что этот трансфер — провальный.
Милевский очень ответственно относился к выполнению своих обязанностей, служил примером для молодых партнеров и все же, не до конца была понятна его роль в команде. Да и годы брали свое, Артему уже сложно было претендовать на роль лидера в "Минае", — сказал Кополовец.
Напомним, что в минувшем сезоне УПЛ 36-летний Милевский в составе "Миная" провел 10 матчей.
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