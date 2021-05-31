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Динамо может предложить 8 миллионов евро за вингера Гремио
Бразильский клуб делает все, чтобы повысить цену на 23-летнего футболиста
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В летнее трансферное окно "Динамо" может усилить состав 23-летним левым вингером "Гремио" Феррейрой.
По информации источника, киевляне могут предложить 8 миллионов евро. Руководство бразильского клуба пытается повысить клаусулу, подписав новый контракт с футболистом.
Феррейра рассматривает предложение "Гремио". Тем не менее, приоритетным для него вариантом остается переезд в Европу. В частности, ранее сообщалось, что к футболисту присматривается "Шахтер".
Отметим, что в текущем сезоне чемпионата Бразилии 23-летний футболист провел 13 матчей, в которых забил 4 мяча и отдал пять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 7,5 миллиона евро. Игрок может сыграть на обоих флангах атаки и под нападающим.
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