Динамо может предложить 8 миллионов евро за вингера Гремио

В летнее трансферное окно "Динамо" может усилить состав 23-летним левым вингером "Гремио" Феррейрой.

По информации источника, киевляне могут предложить 8 миллионов евро. Руководство бразильского клуба пытается повысить клаусулу, подписав новый контракт с футболистом.

Феррейра рассматривает предложение "Гремио". Тем не менее, приоритетным для него вариантом остается переезд в Европу. В частности, ранее сообщалось, что к футболисту присматривается "Шахтер".

Отметим, что в текущем сезоне чемпионата Бразилии 23-летний футболист провел 13 матчей, в которых забил 4 мяча и отдал пять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 7,5 миллиона евро. Игрок может сыграть на обоих флангах атаки и под нападающим.