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Динамо может предложить 8 миллионов евро за вингера Гремио

Премьер-лига
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Бразильский клуб делает все, чтобы повысить цену на 23-летнего футболиста

Динамо может предложить 8 миллионов евро за вингера Гремио

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В летнее трансферное окно "Динамо" может усилить состав 23-летним левым вингером "Гремио" Феррейрой.

По информации источника, киевляне могут предложить 8 миллионов евро. Руководство бразильского клуба пытается повысить клаусулу, подписав новый контракт с футболистом.

Феррейра рассматривает предложение "Гремио". Тем не менее, приоритетным для него вариантом остается переезд в Европу. В частности, ранее сообщалось, что к футболисту присматривается "Шахтер".

Отметим, что в текущем сезоне чемпионата Бразилии 23-летний футболист провел 13 матчей, в которых забил 4 мяча и отдал пять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 7,5 миллиона евро. Игрок может сыграть на обоих флангах атаки и под нападающим.

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В статье: Динамо (Киев) Гремио (Порту-Алегри)
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Источник:
Bolavip Brasil

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