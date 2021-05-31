"Свой потенциал я не раскрыл даже на половину". Игрок сборной Украины - о своих перспективах

Нападающий "Днепра-1" и сборной Украины Артем Довбик поделился мнением о своих перспективах.

"Сейчас такой возраст, что и не молодой, и старый. В самом соку, можно сказать. Чувствую, что можно прибавлять. Мне многие говорят, что я себя даже на 50% не раскрыл.

Сваток мне постоянно говорит, что мне нужно прибавлять в прессинге, что да, я хороший в атаке, но должен постоянно напрягать защитников, чтобы они от меня уползали. И Адамюк говорит, и тренеры. Свой потенциал я не раскрыл даже на половину", – сказал Довбик.