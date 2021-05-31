Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кополовец назвал минимальную зарплату футболистов в Минае
У игроков стартового состава немного больше
Фото: ФК Минай
Спортивный директор "Миная" Михаил Кополовец рассказал о зарплате игроков закарпатской команды.
"Минимальная зарплата у игроков "Миная"? Тысяча евро. У игроков стартового состава немного больше. Согласитесь, на такую зарплату сложно пригласить квалифицированного игрока", — сказал Кополовец.
Напомним, что по итогам минувшего сезона УПЛ "Минай" занял последнее, 14-е место в турнирной таблице и вылетел в Первую лигу.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Meta-ratings
Популярное сейчас
- Обладатель Кубка чемпионов интересуется Забарным, турецкий вектор Шахтера. Трансферный центр украинского футбола: LIVE
- Президент Нивы удивляет. ВИДЕО эффектного гола в стиле Златана в матче Второй лиги
- Шериф под руководством Вернидуба проиграл в финале Кубка Молдовы
- Луческу известил руководство относительно будущего Фран Соля - источник
- Даже стриптизерша не может отвлечь Михаэля Баллака от просмотра финала Лиги чемпионов. ВИДЕО
- Руслан Малиновский отдыхает с женой в Бергамо. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...