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Кополовец назвал минимальную зарплату футболистов в Минае

Премьер-лига
(2 голосов)

У игроков стартового состава немного больше

Кополовец назвал минимальную зарплату футболистов в Минае

Фото: ФК Минай

Новина українською

Спортивный директор "Миная" Михаил Кополовец рассказал о зарплате игроков закарпатской команды.

"Минимальная зарплата у игроков "Миная"? Тысяча евро. У игроков стартового состава немного больше. Согласитесь, на такую зарплату сложно пригласить квалифицированного игрока", — сказал Кополовец.

Напомним, что по итогам минувшего сезона УПЛ "Минай" занял последнее, 14-е место в турнирной таблице и вылетел в Первую лигу.

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В статье: Михаил Кополовец ФК Минай
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