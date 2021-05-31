Палкин: Благодарен Каштру за то, что открыл Трубина на том уровне, на котором мы его можем видеть

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин отметил прогресс молодого голкипера Анатолия Трубина в прошлом сезоне.

"За событие, произошедшее с Анатолием, невозможно дать награду кому-то одному. Невозможно сказать, что это заслуга только Академии или только первой команды. Это процесс общий, и за результат, который мы имеем, отвечают все: Академия и первая команда.

Но в данном случае я хотел бы поблагодарить Каштру, потому что он сделал этот шаг. Он не побоялся поставить молодого вратаря и довериться ему в самых сложных для нас играх, – это были не просто проходные матчи. Его шаг, считаю, послужил заделом в том, что мы сегодня видим. О Трубине говорят в Европе, он в главных рейтингах по стоимости молодых футболистов, по молодым талантам в Европе. Но, чтобы его засветить, была проделана работа главным тренером, поэтому ему благодарность за то, что он открыл для нас Трубина на том уровне, на котором мы его можем видеть.

Я надеюсь, что на многие годы вперед вопрос с первым номером в нашей команде будет закрыт.

– Сейчас Анатолий вызван в национальную сборную Украины. Каковы его шансы стать главным вратарем в сборной?

– Шансы всегда есть. Это вопрос многих обстоятельств, в футболе многое зависит от случая. Если случай ему улыбнется, то он с большим удовольствием и большой уверенностью будет представлять сборную Украины. Я вас уверяю, стыдно за него не будет", - отметил Палкин.