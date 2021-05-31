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Болельщики Зари выбрали лучшего игрока сезона 2020/21

Премьер-лига
(1 голосов)

На выбор было представлено три кандидата

Болельщики Зари выбрали лучшего игрока сезона 2020/21

Фото: ФК Заря Луганск

Новина українською

Болельщики выбрали лучшего игрока минувшего сезона в составе луганской "Зари".

На выбор было представлено три кандидата: Аллахьяр Сайядманеш, Виталий Вернидуб и Владислав Кочергин.

Каждый желающий мог проголосовать на официальном сайте либо в соцсетях клуба - Facebook, Twitter и Instagram.

По мнению болельщиков, лучшим стал нападающий луганской "Зари" Аллахьяр Сайядманеш. Серебро у Владислава Кочергина, а бронзовую награду получает Виталий Вернидуб.

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В статье: Заря (Луганск) Виталий Вернидуб Владислав Кочергин Аллахяр
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Источник:
ФК Заря

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