Болельщики Зари выбрали лучшего игрока сезона 2020/21

Болельщики выбрали лучшего игрока минувшего сезона в составе луганской "Зари".

На выбор было представлено три кандидата: Аллахьяр Сайядманеш, Виталий Вернидуб и Владислав Кочергин.

Каждый желающий мог проголосовать на официальном сайте либо в соцсетях клуба - Facebook, Twitter и Instagram.

По мнению болельщиков, лучшим стал нападающий луганской "Зари" Аллахьяр Сайядманеш. Серебро у Владислава Кочергина, а бронзовую награду получает Виталий Вернидуб.