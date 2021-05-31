Динамо не вело переговоры с Челси по Забарному - СМИ

Киевское "Динамо" отреагировало на информацию СМИ о том, что защитник команды Мирчи Луческу Илья Забарный, который сейчас готовится к Евро-2020 в составе сборной Украины, может перейти в лондонский "Челси" .

По информации Meta-ratings, руководство клуба не получало от лондонцев запросов о трансфере Забарного. Сообщалось, что чемпион Украины в качестве компенсации за переход в клуб Романа Абрамовича может получить 12 миллионов евро.

Добавим, что по данным источника Transfermarkt, рыночная стоимость Забарного составляет шесть миллионов евро. Контракт украинца с "Динамо" рассчитан до 31 августа 2025 года.

В нынешнем сезоне Илья Забарный провел в составе "Динамо" 21 матч и забил один гол.