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Динамо не вело переговоры с Челси по Забарному - СМИ

Премьер-лига
(1 голосов)

Информация не подтвердилась

Динамо не вело переговоры с Челси по Забарному - СМИ

Фото: Динамомания/Автор –Olya Shcherbitskaya

Новина українською

Киевское "Динамо" отреагировало на информацию СМИ о том, что защитник команды Мирчи Луческу Илья Забарный, который сейчас готовится к Евро-2020 в составе сборной Украины, может перейти в лондонский "Челси".

По информации Meta-ratings, руководство клуба не получало от лондонцев запросов о трансфере Забарного. Сообщалось, что чемпион Украины в качестве компенсации за переход в клуб Романа Абрамовича может получить 12 миллионов евро.

Добавим, что по данным источника Transfermarkt, рыночная стоимость Забарного составляет шесть миллионов евро. Контракт украинца с "Динамо" рассчитан до 31 августа 2025 года.

В нынешнем сезоне Илья Забарный провел в составе "Динамо" 21 матч и забил один гол.

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В статье: Динамо (Киев) Челси (Лондон) Илья Забарный
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Источник:
Meta Ratings

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Комментарии (5)
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Hanter44 (Baburka)
31.05.2021 в 19:47
Надо понимать и помнить,что продажи и подписание игроков- Это действия до самых финалов скрыты и завуалированы.И вестись на всякие,даже очень громкие,сенсационные сообщения не стоит.
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Я так думаю... (КиЇв)
31.05.2021 в 19:20
Это мне напомнило одну фразу, где то слышал: "Тебя (это о Шевченко), что просили делать? Наблюдать и контролировать (т.е. тренировать сборную). А ты зачем свой нос вовнутрь улья (Динамо) засунул?"
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+1
0
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таврия19752009 (симферополь)
31.05.2021 в 19:17
Как я и говорил.заминусовали
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0
0
vituynia (Черкассы)
31.05.2021 в 18:34
Ну и ладненько,пару сезонов может ещё поиграть за Динамо,а там посмотрим. Спешить нет смысла,да и предложений, я так понимаю, тоже нет. Но и пересидеть в нашей УПЛ тоже не здраво.
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+2
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Olegyurchak (Хмельницький )
31.05.2021 в 18:12
Так то Шева вёл с абрашей. А Суркисам это не понравилось.
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+1
0


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