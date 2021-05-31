Десна все еще не определилась с планами подготовки к новому сезону

Черниговская " Десна " – единственная команда в УПЛ, которая пока что не определилась с планами подготовки к новому сезону.

Из тех игроков, у которых 30 июня заканчиваются с клубом контракты, черниговцы не собираются продлевать соглашения с Евгением Чепурненко, принявшим участие в восьми матчах, и Александром Волковым, лишь дважды выходившим на поле в минувшем чемпионате УПЛ.

По имеющейся информации, главный тренер Александр Рябоконь собирается сообщить о планах на подготовительный период в начале июня.

Напомним, что в минувшем сезоне "Десна" финишировала на 6-м месте в турнирной таблице, набрав 38 очков, и не пробилась в еврокубки.