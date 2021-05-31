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Десна все еще не определилась с планами подготовки к новому сезону
И планирует расстаться с двумя исполнителями
desna.football
Черниговская "
Из тех игроков, у которых 30 июня заканчиваются с клубом контракты, черниговцы не собираются продлевать соглашения с Евгением Чепурненко, принявшим участие в восьми матчах, и Александром Волковым, лишь дважды выходившим на поле в минувшем чемпионате УПЛ.
По имеющейся информации, главный тренер Александр Рябоконь собирается сообщить о планах на подготовительный период в начале июня.
Напомним, что в минувшем сезоне "Десна" финишировала на 6-м месте в турнирной таблице, набрав 38 очков, и не пробилась в еврокубки.
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