  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Десна все еще не определилась с планами подготовки к новому сезону
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Десна все еще не определилась с планами подготовки к новому сезону

Премьер-лига
(1 голосов)

И планирует расстаться с двумя исполнителями

Десна все еще не определилась с планами подготовки к новому сезону

desna.football

Новина українською

Черниговская "Десна" – единственная команда в УПЛ, которая пока что не определилась с планами подготовки к новому сезону.

Из тех игроков, у которых 30 июня заканчиваются с клубом контракты, черниговцы не собираются продлевать соглашения с Евгением Чепурненко, принявшим участие в восьми матчах, и Александром Волковым, лишь дважды выходившим на поле в минувшем чемпионате УПЛ.

По имеющейся информации, главный тренер Александр Рябоконь собирается сообщить о планах на подготовительный период в начале июня.

Напомним, что в минувшем сезоне "Десна" финишировала на 6-м месте в турнирной таблице, набрав 38 очков, и не пробилась в еврокубки.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Десна (Чернигов) Александр Волков Евгений Чепурненко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Meta Ratings

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 4300 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...