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Палкин: Есть вероятность, что Дентиньо зимой покинет Шахтер

Премьер-лига
(1 голосов)

Контракт бразильца рассчитан до конца календарного года

Палкин: Есть вероятность, что Дентиньо зимой покинет Шахтер

shakhtar.com

Новина українською

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин поделился планами клуба на летнее трансферное окно.

– Максим Малышев, Дентиньо, Андрей Пятов – игроки, у которых заканчиваются контракты.

– У Малышева и Пятова – да (кипер уже продлил соглашение, - прим), у Дентиньо еще нет, у него контракт заканчивается в конце года. Думаю, по Дентиньо будем принимать решение в ближайшее время, посмотрим.

– Есть вероятность, что он уйдет?

– Вероятность всякая может быть. Мы посмотрим еще.

– Продление контракта с Додо – главная трансферная удача года?

– Я бы не называл удачей – это наша работа. Если есть перспективный футболист, который нам очень многое дает с точки зрения спортивного результата, то исходя из логики мы должны его подписывать. Да, переговоры могут быть разные: сложные, легкие, но это то, что мы должны делать.

– В это трансферное окно в команду придет новый тренерский штаб. Может, уже обсуждали, кого планируете подписать?

– Я не хочу об этом говорить, потому что я сейчас скажу, а мы не усилимся, и уже скажут, что недоработали, недосмотрели. Усиления планируем, надеюсь, они состоятся, но на какие позиции и кто будет – позже. Если я сейчас все расскажу, то потом не о чем будет снимать.

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В статье: Дентиньо Сергей Палкин Шахтер (Донецк) Максим Малышев
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Источник:
ФК Шахтер

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Комментарии (4)
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Dimka26 (Чернигов)
31.05.2021 в 19:09
Человек 10 лет просидел запасным в команде. не понимаю, какая логика была его держать до 32 лет.
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-1
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таврия19752009 (симферополь)
31.05.2021 в 19:16
Что бы забить Реалу
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+1
-1
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ПетроФ (Луцьк)
31.05.2021 в 19:17
щоб його не отримав конкурент
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0
-2
Dimka26 (Чернигов)
31.05.2021 в 19:06
Он должен был покинуть команду минимум 3-5 лет назад.
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+3
-1


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