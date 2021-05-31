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Палкин: Есть вероятность, что Дентиньо зимой покинет Шахтер
Контракт бразильца рассчитан до конца календарного года
shakhtar.com
Генеральный директор "
– Максим Малышев, Дентиньо, Андрей Пятов – игроки, у которых заканчиваются контракты.
– У Малышева и Пятова – да (кипер уже продлил соглашение, - прим), у Дентиньо еще нет, у него контракт заканчивается в конце года. Думаю, по Дентиньо будем принимать решение в ближайшее время, посмотрим.
– Есть вероятность, что он уйдет?
– Вероятность всякая может быть. Мы посмотрим еще.
– Продление контракта с Додо – главная трансферная удача года?
– Я бы не называл удачей – это наша работа. Если есть перспективный футболист, который нам очень многое дает с точки зрения спортивного результата, то исходя из логики мы должны его подписывать. Да, переговоры могут быть разные: сложные, легкие, но это то, что мы должны делать.
– В это трансферное окно в команду придет новый тренерский штаб. Может, уже обсуждали, кого планируете подписать?
– Я не хочу об этом говорить, потому что я сейчас скажу, а мы не усилимся, и уже скажут, что недоработали, недосмотрели. Усиления планируем, надеюсь, они состоятся, но на какие позиции и кто будет – позже. Если я сейчас все расскажу, то потом не о чем будет снимать.
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