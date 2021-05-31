Цыганык: Де Дзерби приехал в Шахтер за деньгами

Украинский журналист Игорь Цыганык прокомментировал назначение итальянского специалиста Роберто Де Дзерби в " Шахтере ".

"Не надо тешить себя иллюзиями. Де Дзерби приехал в "Шахтер" за деньгами. К нам едут за деньгами. "Фиорентина" предлагала условия в четыре раза хуже, чем "горняки". Поэтому он приехал за деньгами.

Удастся ли заработать деньги и показать результат? Это пока вопрос. Но то, что он заработает такие деньги, которые ему никто не предлагал - это однозначно", - заявил Игорь Цыганик.