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Цыганык: Де Дзерби приехал в Шахтер за деньгами

Премьер-лига
(2 голосов)

Фиорентина предлагала тренеру в 4 раза меньше, чем Шахтер

Цыганык: Де Дзерби приехал в Шахтер за деньгами

shakhtar.com

Новина українською

Украинский журналист Игорь Цыганык прокомментировал назначение итальянского специалиста Роберто Де Дзерби в "Шахтере".

"Не надо тешить себя иллюзиями. Де Дзерби приехал в "Шахтер" за деньгами. К нам едут за деньгами. "Фиорентина" предлагала условия в четыре раза хуже, чем "горняки". Поэтому он приехал за деньгами.

Удастся ли заработать деньги и показать результат? Это пока вопрос. Но то, что он заработает такие деньги, которые ему никто не предлагал - это однозначно", - заявил Игорь Цыганик.

Напомним, что "Шахтер" подписал контракт с тренером на два года. Ранее итальянские СМИ писали о том, что в "Шахтере" тренер будет зарабатывать от 2 до 4 млн евро в год (включая бонусы).

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В статье: Игорь Цыганык Шахтер (Донецк) Роберто Де Дзерби
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Источник:
Football Hub

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Комментарии (11)
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Trztrqtr (Украина)
31.05.2021 в 20:26
Я х3. Цыганык с таким апломбом сказал что ДД приехал в ШД за деньгами, что подумалось что все вокруг за светлое будущее и коммунизм работают, включая Цыганыка, и тут Цыганык вдруг вывел подлого итальянца на чистую воду.
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0
-1
kalan-86 (Анкара)
31.05.2021 в 20:19
Спасибо Кэп Очевидность, что прояснили ситуация. Было уже подумалось, что за кубком ЛЧ приехал ноунейм.
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+3
0
ukatan (Харьковская обл.)
31.05.2021 в 20:12
Все работают за деньги, только Цыганык за идею.
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+5
-1
avatar
beatles (Крижопіль)
31.05.2021 в 20:18
пашет прям за спасибо и хлебом его не корми!!
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+1
-1
oda1979 (Запорожье)
31.05.2021 в 20:10
Враньо! Он приехал что бы осуществить мечту всей своей жизни сыграть на Донбасс арене!
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+4
0
Slavutic
31.05.2021 в 19:56
Цыганык: Готов работать на Плюсах бесплатно!
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+1
-4
bambur (Николаев)
31.05.2021 в 19:54
Игорешка, хватит считать чужие деньги. Не будет давать результат, попрут так же как и тебя с плюсов.
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+4
-3
Slavutic
31.05.2021 в 19:51
Гвардиола приехал в МанСити за деньгами! Клоп приехал в Ливерпуль за деньгами! Моуринье вечно в поисках денег! Все тренеры мира ищут выгодные контракты, чтобы заработать! Де Дзерби - альтруист и белая ворона, который работает в благотворительных целях!)))
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+3
-4
Dimka26 (Чернигов)
31.05.2021 в 19:47
Такой смешной. а что в Динамо все работают за идею? Ну ладно, допустим, Луч из-за мести, чтобы утереть нос Шахтеру. Но легионеры, которые у Динамо, они за копейки играют? Кендзера, Жерсон, Вербич, Дуэлунд и другие приехали в Украину на более низких условиях, чем им предлагали? ...вот не нравится, когда Цыганык пытается подыгрывать Жинамо, теряя объективность. Сам-то он в футболе хороший спец, но сильно однобокий.
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+3
-4
avatar
c99baf (Харьков)
31.05.2021 в 19:47
Цыгавнюк ,а ты шакалюга за что "торчал" про фут-ле?
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+3
-5
Olegyurchak (Хмельницький )
31.05.2021 в 19:34
А ти працюєш за костомахи в буді?
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+6
-2


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