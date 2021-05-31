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Цыганык: Де Дзерби приехал в Шахтер за деньгами
Фиорентина предлагала тренеру в 4 раза меньше, чем Шахтер
shakhtar.com
Украинский журналист Игорь Цыганык прокомментировал назначение итальянского специалиста Роберто Де Дзерби в "
"Не надо тешить себя иллюзиями. Де Дзерби приехал в "Шахтер" за деньгами. К нам едут за деньгами. "Фиорентина" предлагала условия в четыре раза хуже, чем "горняки". Поэтому он приехал за деньгами.
Удастся ли заработать деньги и показать результат? Это пока вопрос. Но то, что он заработает такие деньги, которые ему никто не предлагал - это однозначно", - заявил Игорь Цыганик.
Напомним, что "Шахтер" подписал контракт с тренером на два года. Ранее итальянские СМИ писали о том, что в "Шахтере" тренер будет зарабатывать от 2 до 4 млн евро в год (включая бонусы).
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