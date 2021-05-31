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Александрия выкупила искусственное поле Ника+

Премьер-лига
(1 голосов)

Клуб продолжает работать над инфраструктурными объектами

Александрия выкупила искусственное поле Ника+

fco.com.ua

Новина українською

"Александрия" объявила о выкупе искусственного поля "Ника+".

Данное поле будет использоваться для тренировок основной команды и юниоров в зимний период.

Теперь в распоряжении клуба 6 футбольных полей: стадион "Ника", "Ника +", "Ника+" (с искусственным покрытием), стадион "Олимп", стадион "Головковский" и футбольное поле в Приютовке.

Напомним, что ранее "Александрия" за 6,7 млн грн выкупила базу, на которой размещается.

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В статье: ФК Александрия
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Источник:
ФК Александрия

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Комментарии (1)
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royalstas (Вінниця)
31.05.2021 в 23:09
Власне з цього і потрібно було розпочинати. Головне що такими діями власники демонструють що футбол в Олександрії буде. Потрібно піднімати рівень інфраструктури і вирощувати талановиту молодь.
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