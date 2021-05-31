Александрия выкупила искусственное поле Ника+

"Александрия" объявила о выкупе искусственного поля "Ника+".

Данное поле будет использоваться для тренировок основной команды и юниоров в зимний период.

Теперь в распоряжении клуба 6 футбольных полей: стадион "Ника", "Ника +", "Ника+" (с искусственным покрытием), стадион "Олимп", стадион "Головковский" и футбольное поле в Приютовке.