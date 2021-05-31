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Александрия выкупила искусственное поле Ника+
Клуб продолжает работать над инфраструктурными объектами
fco.com.ua
"Александрия" объявила о выкупе искусственного поля "Ника+".
Данное поле будет использоваться для тренировок основной команды и юниоров в зимний период.
Теперь в распоряжении клуба 6 футбольных полей: стадион "Ника", "Ника +", "Ника+" (с искусственным покрытием), стадион "Олимп", стадион "Головковский" и футбольное поле в Приютовке.
Напомним, что ранее
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Источник:ФК Александрия
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Комментарии (1)
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royalstas (Вінниця)
31.05.2021 в 23:09
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