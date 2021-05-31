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Соль заявил о своем желании играть за Тенерифе и в следующем сезоне
Но последнее слово остается за Динамо
Фото: CD Tenerife
Нападающий "
"Я надеюсь, что смогу быть на "Тенерифе" в следующем сезоне. Но мы пока что точно ничего не знаем. Последнее слово о моем будущем остается за моим клубом", - сказал Соль.
Напомним, что в составе испанской команды нападающий во всех турнирах провел 38 матчей, забил 10 голов и сделал две результативные передачи.
"Динамо" приобрело Соля в январе 2019 года у "Виллема II" за 3,5 миллиона евро. В футболке "бело-синих" испанец сыграл в 23 матчах, забил 4 гола и сделал две голевые передачи.
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