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Соль заявил о своем желании играть за Тенерифе и в следующем сезоне

Премьер-лига
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Но последнее слово остается за Динамо

Соль заявил о своем желании играть за Тенерифе и в следующем сезоне

Фото: CD Tenerife

Новина українською

Нападающий "Динамо" Фран Соль, который минувший сезон провел в аренде в "Тенерифе", заявил о том, что надеется вернуться в испанский клуб.

"Я надеюсь, что смогу быть на "Тенерифе" в следующем сезоне. Но мы пока что точно ничего не знаем. Последнее слово о моем будущем остается за моим клубом", - сказал Соль.

Напомним, что в составе испанской команды нападающий во всех турнирах провел 38 матчей, забил 10 голов и сделал две результативные передачи.

"Динамо" приобрело Соля в январе 2019 года у "Виллема II" за 3,5 миллиона евро. В футболке "бело-синих" испанец сыграл в 23 матчах, забил 4 гола и сделал две голевые передачи.

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В статье: Динамо (Киев) Франсиско Соль Тенерифе
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Источник:
radiomarcatenerife

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