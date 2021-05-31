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Кополовец: У Миная еще есть шанс удержаться в УПЛ
Клуб продолжит существование
ФК Минай
Спортивный директор "
— После вылета "Миная" была информация, что команда может исчезнуть, поскольку учредителей интересовал только элитный дивизион.
— Если откровенно, то и у меня были такие опасения. К счастью, после нескольких недавних встреч с клубным руководством, я убедился, что "Минай" не исчезнет.
— Даже если придется выступать в Первой лиге?
— Да, но ведь у "Миная" еще есть шанс удержаться и в элите.
— Вы имеете ввиду если "Олимпик", уже получивший аттестат, дающий право выступать в чемпионате УПЛ, вдруг по какой-то причине откажется?
— Я бы не хотел вникать в детали, тем более, что мяч, как говорят, на половине поля донетчан. Однако точно могу сказать, что в любом случае серьезной перезагрузки "Минаю" не избежать. Принимая во внимание наши ощутимые кадровые потери, то перестройку лучше затевать в первой лиге и если уже возвращаться в элиту, так боеспособной командой и надолго.
— Вы и дальше спортивный директор клуба?
— Да, но, как будет дальше, во многом будет зависеть от решения нового тренера. Впрочем, какую бы должность не занимал, это не главное. Важно быть на своем месте и приносить пользу "Минаю".
— На ваш взгляд, когда решится вопрос с новым тренером?
— Когда окончательно определится, в какой лиге "Минай" будет выступать. Желающих хватает.
— А возвращение Василия Кобина в "Минай" возможно?
— Кобин недавно вернулся из Киева, где участвовал в чествованиях, посвященных 85-летию ФК "Шахтер". Знаю, что у него есть интересные приглашения, он сейчас в переговорном процессе с потенциальными работодателями. Что касается возвращение Василия в "Минай", то в ближайшее время оно маловероятно.
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