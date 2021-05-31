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Чуже пройдет сбор с Динамо Загреб, после чего может вернуться в Днепр-1
Хорват не против остаться в Днепре, так же как и клуб хочет сохранить игрока
Дніпро-1
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Также и сам футболист хотел бы остаться в днепровском клубе, однако его будущее будет решаться чуть позже.
Сначала хорват вернется в "Динамо" и пройдет с командой первый летний сбор, и если не сможет закрепиться в команде, тогда уже будет решаться его дальнейшая судьба.
В данном случае "Днепр-1" предложит клубу из Хорватии выкупить игрока. Есть и другой вариант – возможно, днепровский клуб продлит аренду Чуже с правом выкупа уже следующим летом.
Напомним, что Чуже перешел в команду Йовичевича зимой, и с тех провел 12 матчей за "Днепр-1" в УПЛ, забив 7 голов и отдал 1 ассист.
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