Чуже пройдет сбор с Динамо Загреб, после чего может вернуться в Днепр-1

" Днепр-1 " хочет оставить у себя арендованного у загребского "Динамо" нападающего Марио Чуже, сообщает журналист Игорь Цыганык.

Также и сам футболист хотел бы остаться в днепровском клубе, однако его будущее будет решаться чуть позже.

Сначала хорват вернется в "Динамо" и пройдет с командой первый летний сбор, и если не сможет закрепиться в команде, тогда уже будет решаться его дальнейшая судьба.

В данном случае "Днепр-1" предложит клубу из Хорватии выкупить игрока. Есть и другой вариант – возможно, днепровский клуб продлит аренду Чуже с правом выкупа уже следующим летом.

Напомним, что Чуже перешел в команду Йовичевича зимой, и с тех провел 12 матчей за "Днепр-1" в УПЛ, забив 7 голов и отдал 1 ассист.