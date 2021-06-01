Источник: Дуэлунд отправится на сборы с киевским Динамо

Датский атакующий полузащитник "Динамо" Миккель Дуэлунд отправится на сбор в составе киевской команды. Об этом сообщает украинский журналист Игорь Цыганык.

"Не знаю как Клейтон, но Дуэлунд точно едет на сбор. Луческу все равно будет продолжать с ним работать и пытаться сделать так, чтобы он раскрылся. Про это говорил и Луческу, и Игорь Суркис.

Шансы есть. Тренер должен вытащить из него максимум, сделать так, чтобы он прогрессировал и нашел себя в этой команде", сказал журналист Игорь Цыганык.