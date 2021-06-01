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Источник: Дуэлунд отправится на сборы с киевским Динамо

Премьер-лига
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Луческу попытается раскрыть потенциал датского футболиста

Источник: Дуэлунд отправится на сборы с киевским Динамо

Новина українською

Датский атакующий полузащитник "Динамо" Миккель Дуэлунд отправится на сбор в составе киевской команды. Об этом сообщает украинский журналист Игорь Цыганык.

"Не знаю как Клейтон, но Дуэлунд точно едет на сбор. Луческу все равно будет продолжать с ним работать и пытаться сделать так, чтобы он раскрылся. Про это говорил и Луческу, и Игорь Суркис.

Шансы есть. Тренер должен вытащить из него максимум, сделать так, чтобы он прогрессировал и нашел себя в этой команде", сказал журналист Игорь Цыганык.

Напомним, что 23-летний футболист перешел в "Динамо" из "Мидтьюлланда" летом 2018-го года за 4 миллиона евро. В минувшем сезоне УПЛ Дуэлунд за киевский клуб провел 4 матча.

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В статье: Динамо (Киев) Миккель Дуэлунд
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