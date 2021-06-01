Довбик рассказал, в каком топ-чемпионате хотел бы попробовать себя

Форвард "Днепра-1" Артем Довбик рассказал в каком чемпионате хотел бы выступать.

"Легендой УПЛ быть не хочу. Как и рекорд Селезнева бить не собираюсь, пусть он сам бьет. Сейчас я хочу поехать на Евро, а там посмотрим. Мне нравится АПЛ, мне кажется, это мечта. Я себя вижу там. Я думаю, я готов к смене чемпионата. Я все это уже проходил.

Но еще раз поехать и снова вернуться - это будет фиаско. Нужно все взвесить и все сделать правильно", - сказал Довбик.