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Довбик рассказал, в каком топ-чемпионате хотел бы попробовать себя

Премьер-лига
(1 голосов)

Украинец считает, что готов к смене чемпионата

Довбик рассказал, в каком топ-чемпионате хотел бы попробовать себя

Новина українською

Форвард "Днепра-1" Артем Довбик рассказал в каком чемпионате хотел бы выступать.

"Легендой УПЛ быть не хочу. Как и рекорд Селезнева бить не собираюсь, пусть он сам бьет. Сейчас я хочу поехать на Евро, а там посмотрим. Мне нравится АПЛ, мне кажется, это мечта. Я себя вижу там. Я думаю, я готов к смене чемпионата. Я все это уже проходил.

Но еще раз поехать и снова вернуться - это будет фиаско. Нужно все взвесить и все сделать правильно", - сказал Довбик.

В минувшем сезоне УПЛ 23-летний нападающий за "Днепр-1" во всех турнирах провел 27 матчей, в которых забил 10 голов и сделал результативную передачу.

Напомним, что ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны "Динамо" и "Шахтера", а также французских и турецких клубов.

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В статье: Артем Довбик СК Днепр-1
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Источник:
Бомбардир

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Комментарии (7)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
01.06.2021 в 12:04
Разве что в любительский клуб))
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FC Energy (Новая Каховка)
01.06.2021 в 10:47
А в чем проблема-то? У парня амбиции есть. Или лучше как Селезнев, который вообще никуда уезжать не хотел, потому что язык, требования, люди не те...
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0
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таврия19752009 (симферополь)
01.06.2021 в 13:19
Селезнев в турции вообще то играл
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0
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2.dc (Николаев)
01.06.2021 в 10:34
А парень себя ценит дай Бог каждому ). Ну, на то и ЧЕ, дерзай, хапай свою АПЛ, поди заждались уже ... )
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+1
0
alex.belogubko (одесса)
01.06.2021 в 10:33
иди в молдавию там ты будешь Месси
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0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
01.06.2021 в 10:23
Какая Англия если ты нашим колхозникам забить не можешь? Нашим "мастерам" мании величия не занимать.
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+5
0
Acsakal (Kharkov)
01.06.2021 в 12:02
Гадаю, що АПЛ для нього реальна виключно в лавочному варіанті. Хіба що в Чемпіоншіпі є якісь примарні шанси пограти. Проте... Мріяти не шкідливо. Можливо ця мрія стимулюватиме його до професійного зростання.
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0
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