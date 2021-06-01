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Довбик рассказал, в каком топ-чемпионате хотел бы попробовать себя
Украинец считает, что готов к смене чемпионата
Форвард "Днепра-1" Артем Довбик рассказал в каком чемпионате хотел бы выступать.
"Легендой УПЛ быть не хочу. Как и рекорд Селезнева бить не собираюсь, пусть он сам бьет. Сейчас я хочу поехать на Евро, а там посмотрим. Мне нравится АПЛ, мне кажется, это мечта. Я себя вижу там. Я думаю, я готов к смене чемпионата. Я все это уже проходил.
Но еще раз поехать и снова вернуться - это будет фиаско. Нужно все взвесить и все сделать правильно", - сказал Довбик.
В минувшем сезоне УПЛ 23-летний нападающий за "Днепр-1" во всех турнирах провел 27 матчей, в которых забил 10 голов и сделал результативную передачу.
Напомним, что ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны "Динамо" и "Шахтера", а также французских и турецких клубов.
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