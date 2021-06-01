Милан Обрадович: Самым памятным стал матч с Бешикташем - той игрой жил весь Харьков

Имя Милана Обрадовича хорошо знакомо украинским болельщикам. На протяжении шести с половиной лет – начиная с сезона-2006/07 по первую половину сезона-2012/13 серб защищал цвета харьковского "Металлиста", а еще почти полгода в рамках того же чемпионата провел в киевском "Арсенале". Уехав из Украины за несколько месяцев до своего 36-летия, Обрадович продолжил карьеру на родине – сначала выступал в "Партизане", а затем в другом белградском клубе – ОФК. Повесив бутсы на гвоздь, он не порвал с любимым делом, ступив на тренерскую стезю.

Если кому-то до сих пор еще неизвестны подробности его нынешней профессии, то попытаюсь ликвидировать этот пробел. На протяжении шести лет, минувших с момента завершения активных выступлений в спорте, Милан Обрадович успел поработать главным тренером юношеской сборной Сербии (U-19), первым ассистентом главного тренера национальной сборной Сербии и главным тренером молодежной сборной Азербайджана (U-21). С азербайджанской командой он недавно приезжал в Киев, где проходил Мемориал Валерия Лобановского.

КРАСОТА КИЕВСКИХ КАШТАНОВ

- Ваш нынешний статус в азербайджанской "молодежке" с приглашением на турнир в столицу Украины как-то связан? – первым делом интересуюсь у 43-летнего Обрадовича.

- Возможно, тот факт, что именно я являюсь главным тренером этой команды, и повлиял на решение организаторов. Вместе с тем у Ассоциации футбольных федераций Азербайджана сложились очень хорошие отношения с УАФ. К примеру, в позапрошлом году украинская "молодежка" также гостила в Баку. Поэтому когда нам пришло приглашение для участия в турнире памяти Валерия Лобановского, мы охотно согласились.

- С какими чувствами приехали в Украину?

С особыми. Каждую минуту моего пребывания в Украине у меня лишь прибавлялись позитивные эмоции. В памяти всплывало многое из того, что было в этой стране во время моих выступлений в "Металлисте" и "Арсенале". Я знал, что мне будет очень приятно на душе во время визита в Киев. Даже не предполагал, насколько красива украинская столица в мае месяце, во время цветения каштанов! Что касается Харькова, то я за ним очень соскучился. Мемориал Лобановского проходил для нас в режиме ежедневных игр, поэтому заскочить в этот город хотя бы на несколько часов никак не получалось. Искренне надеюсь, что работая в Азербайджане, у меня еще будет возможность побывать в Харькове.

- Когда последний раз до нынешнего приезда были в столице Украины?

- Четыре года назад в Киеве я учился на тренерских курсах, проходя лицензирование на категории "А" и "Pro". В 2017 году, когда получил "Pro"-диплом, и был последний раз в этом городе. Помнится, тогда мы собрались с преподавателями и "одноклассниками" по лицензированию, хорошо отдохнули и отметили событие как надо!

- За время пребывания в Киеве с кем-то из бывших одноклубников или старых знакомых успели повидаться?

- Для этого времени не было. Как только мы прилетели в Украину, у нашей команды на протяжении двух дней кряду были запланированы игры – одна на стадионе имени Банникова, другая немного дальше, на "Оболонь-Арене". Процесс подготовки к матчам и восстановление не оставляли возможности для встреч. За несколько дней пребывания в Киеве удалось пообщаться по телефону с футбольными людьми, с которыми меня сводила судьба в украинской карьере. А повидаться посчастливилось лишь с немногими старыми знакомыми – в частности, с моим коллегой из молодежной сборной Украины Русланом Ротанем и Виталием Ревой, с которым вместе играли в киевском "Арсенале".

СЮРПРИЗ ДЛЯ УКРАИНСКОЙ "МОЛОДЕЖКИ"

- В первом же матче Мемориала Лобановского ваши подопечные сумели обыграть молодежную сборную Украины – 1:0. Чего в этой победе больше – закономерности или везения?

- В футболе и то, и другое неразрывно связаны, и чтобы добиваться успехов, ты должен это заслужить. Не только качественной игрой, но и своим отношением ко всему. Правда, в футболе иногда бывает, что команда выигрывает незаслуженно. Молодежная сборная Азербайджана играет в одном стиле, от игры к игре стараясь чаще атаковать, контролировать мяч, применять прессинг и больше забивать. Что касается матча с Украиной, то первый тайм был полностью за нами. Мы поставили игру таким образом, чтобы это стало сюрпризом для украинской команды. Хозяевам пришлось делать то, чего они не привыкли, особенно в играх на своем поле. А вот во втором тайме преимущество было у соперника, который не использовал два хороших момента для взятия ворот.

- От команды Руслана Ротаня ожидали большего?

- Сложно об этом рассуждать. Дело в том, что у украинской "молодежки" очень много молодых перспективных футболистов, а ряд игроков не смогли принять участие по разным причинам – кто-то из-за травмы, кто-то из-за нагрузок. Конечно, это не самая сильная молодежная сборная Украины, которую Ротань хотел бы видеть. Но если посмотреть на ситуацию с другой стороны, то в его распоряжении оказались ребята, которые получили шанс и стараются доказать свою состоятельность.

- С чем связываете поражение от Узбекистана? Наверняка с усталостью после первого матча?

Разумеется. Судите сами: после поединка с Украиной мы сразу пришли в гостиницу. На часах было полдевятого, время ужина. Приняв пищу, полдесятого отправились по номерам. А после игры, как известно, ни один футболист нормально не спит. Адреналин, лед, восстановление и тому подобное… На следущий день, когда на "Оболонь-Арене" предстояло встретиться с узбекской "молодежкой", на предигровую разминку выходили в 16.00. В игре с Узбекистаном, как и днем ранее во встрече с Украиной, невзирая на счет по ходу матча, производили замены. Делалось это для того, чтобы максимально поберечь наших футболистов. Во втором матче нам пришлось тяжело, так как соперник выглядел посвежее нас, опережая на один шаг. Когда же тренерский штаб узбекской команды выпустил во втором тайме семь или восемь футболистов на замену, они еще больше ускорили игру. Мы же не могли играть в полную силу изо дня в день, что и сказалось на результате. Если говорить о молодежной сборной Узбекистана, то это хорошая команда. Показав достойную игру, она заслуженно выиграла.

РЕВИЗИЯ ДЛЯ ДОМАШНЕГО МУЗЕЯ

- Что всплывает в памяти из украинского этапа вашей профессиональной карьеры в первую очередь?

- Успехи с "Металлистом".

- В вашей коллекции значится шесть бронзовых медалей чемпионата Украины. Где их храните?

- В комнате моей дочери Петры, которой в августе иполнится 11 лет. Она собирает все мои медали. И свои тоже – она у меня занимается модными танцами. Еще две награды находятся дома у родителей. Их дочь еще не забрала, но думаю, что скоро это произойдет (улыбается).

- Какая из украинских бронзовых медалей наиболее ценная?

- (Ненадолго задумался). Выделю первую. В сезоне-2006/07 очень сильным был "Днепр", и никто не ожидал, что мы можем занять третье место. В том чемпионате мы все – команда, стадион, база и город вместе росли из месяца в месяц, буквально на глазах проходя становление.

- В сезоне-2012/13 в составе "Металлиста" вы сыграли всего один матч, после чего зимой перешли в столичный "Арсенал". Стало быть, завоеванную харьковской командой серебряную награду не получили?

- Думаю, что получил. Надо будет дома посмотреть. Столько медалей у меня собралось, что пора провести "ревизию".

- В первом же вашем сезоне "Металлист" всего на два очка отстал в итоговой турнирной таблице от завоевавшего серебро "Шахтера". Было обидно?

- Нет, не было. На протяжении нескольких первых бронзовых сезонов нам не удавалось пройти на равных с "Динамо" и "Шахтером" всю турнирную дистанцию. Но вместе с тем "Металлист" становился крепче и победы над динамовцами и горняками уже не были сюрпризом. При этом никак не получалось выигрывать у других команд из тура в тур. Стабильность не давалась так просто. К этому мы шли долгих пять-шесть или даже семь лет. Во многом благодаря появлению в Харькове квалифицированных легионеров и воспитанников украинского футбола уровень игры существенно повысился, мы стали играть на равных с грандами. Стоит также учитывать, что за этот временной отрезок "Металлист" еще и успешно продавал хороших футболистов. Тому же "Шахтеру" - Тайсона, Девича, Марлоса. Все они стали игроками сборных: первый из них – Бразилии, двое других – Украины. Это серьезный показатель.

ВСТРЕЧА С ДИ МАРИЕЙ И ФИАСКО С "БАЙЕРОМ"

- В последующие пять лет отрыв "Металлиста" от второго места составлял уже от пяти до девяти очков. Чего именно не хватало харьковской команде в соперничестве за второе место?

- Были игры, в которых непредвиденно теряли очки дома. Помню, "Оболони" как-то проиграли, "Кривбассу". Играли вничью с аутсайдерами – "Львовом", "Харьковом", запорожским "Металлургом". Да и в выездных матчах с командами, борющимися за выживание или середняками, тоже не обходилось без досадных очковых потерь. Одна из причин – основная обойма "Металлиста" состояла из 15-16 футболистов, которые вынуждены были играть на три фронта на протяжении всего сезона. Если помните, тогда каждый год мы выступали в Лиге Европы, и почти не меняли состав. Те футболисты, которых "Металлист" покупал, и играли. Такова была политика клуба.

Металлист перед игрой со Спортингом

- Как считаете, что мешало "Металлисту" сыграть успешнее в еврокубковых розыгрышах? Имею ввиду те сезоны, когда выступление в Лиге Европы обрывалось на стадиях 1/8 и 1/4 финала?

- Как я уже сказал выше, мы все время прогрессировали. Не только на внутренней арене, но и на европейской. В сезоне-2008/09 жребий свел нас в 1/8 финала Лиги Европы с киевским "Динамо". В выездном матче мы уступили 0:1, а в ответном все складывалось в нашу пользу. В разгар второго тайма "Металлист" повел в счете 3:1, однако вскоре случился автогол, который перекрыл нам путь в четвертьфинал. А в сезоне-2011/12 мы могли выйти в полуфинал еврокубкового розыгрыша, однако в 1/4 финала нам не повезло в соперничестве с португальским "Спортингом". В Лиссабоне "Металлист" уступил 1:2, а в Харькове сыграл вничью, 1:1. В ответном матче Шавьер не забил пенальти, и это помешало нам пройти дальше. Несмотря на досадные неудачи, наша команда благодаря умелому менеджменту и качественной игре в процентном отношении в еврокубковых баталиях еще прибавляла, и это позволяло добиваться определенных результатов. Из года в год "Металлисту" удавалось обыгрывать хороших соперников – "Бешикташ", "Олимпиакос", "Бенфику", в которой тогда играл Ди Мария, дважды достаточно сильную "Сампдорию" и многих других. Да, случались и провальные игры – такие, как с "Байером" в 1/16 финала в сезоне-2010/11. Но потом были еврокубковые розыгрыши, в которых мы на равных играли с такими командами, как "Ньюкасл", теми же "Олимпиакосом", "Байером" и "Спортингом". Все это свидетельствовало о стабильности и возросшем качественном уровне "Металлиста".

- Какие матчи из проведенных вами в составе харьковского клуба запомнились больше всего?

- На первом месте, вне всякого сомнения, домашний поединок с "Бешикташем" в сезоне-2008/09. Это была яркая игра, в которой мы уверенно победили турок – 4:1. В том поединке была такая эйфория – как на поле, так и на трибунах! Той игрой жил весь город, а 37 тысяч болельщиков неистово поддерживали нас на стадионе. На втором месте ответный матч с "Олимпиакосом" в Пирее в 1/8 финала розыгрыша 2011/12. Ситуация складывалась таким образом, что после домашнего поражения в первой игре со счетом 0:1 "Металлист" мог прекратить дальнейшую борьбу в Лиге Европы. Однако на чужом поле в супердраматичном подинке нам удалось одержать волевую победу 2:1 и пробиться в четвертьфинал. Ну а на третье место я бы поставил гостевой матч с "Бенфикой" в сезоне-2008/09. В нем наша команда выиграла 1:0, финишировав на первом месте в группе.

Первая часть интервью, вторую читайте завтра