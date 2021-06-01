Лавриненко: Главное, что Ингулец остался в Премьер-лиге

Главный тренер "Ингульца" Сергей Лавриненко рассказал об особенностях минувшего чемпионата для команды из Петрово.

- Весь футбольный год был интересным, ознакомительным для нас. Говорил своим подопечным, что на таком уровне нужно получать удовлетворение от каждой игры. Все-таки, по сравнению с Первой лигой, в Премьер-лиге уровень совершенно другой. Да хотя бы сравнить атмосферу, стадионы. Не в обиду ФК "Балканы", но их стадион не идет ни в какое сравнение с НСК "Олимпийским", "Днепр-Ареной" или стадионом в Харькове. На таких стадионах хочется играть и играть хорошо.

- "Ингулец" финишировал на 12-м месте. Как оцените этот результат?

- Наверное, это то место, на которое мы и наиграли по ходу сезона. Считаю, что в некоторых играх мы недобрали очки. Как пример, матч с ФК "Львов", где мы забили чистый мяч, но его не засчитал арбитр. С "Ворсклой" могло быть лучше, в итоге. Но были и поединки, где нам везло. На 87-й минуте домашней игры с "Колосом", игроки гостей не реализовали пенальти. В матче с "Десной" мы сыграли вничью 1:1, хотя соперник нанес 26 ударов по нашим воротам. Конечно, хотелось бы сыграть лучше, но главное, что мы решили задачу, поставленную перед нами – остались в Премьер-лиге.

- Судя по статистике, "Ингулец" лучше играет дома, где набрал 17 очков из 26 от общего количества…

- Да, в некоторых матчах мы имели внушительную поддержку болельщиков. Наши болельщики нас активно поддерживали, поэтому и футболистам легче играть на футбольном поле. Возможно дело в психологии. Хотя мы довольно успешно играли и на чужих стадионах. Мы набрали 9 очков, опередив, к примеру, "Александрию" и "Минай".

- Анализируя статистические данные видно, что в начале каждого из таймов "Ингулец" очень много пропускал мячей в свои ворота. В чем причина такой ненадежной игры в обороне?

- Я это объясню отсутствием опыта. Соперники выходили на поле по увереннее. Нам же не хватало уверенности в своих силах. Ну а потом, пропуская мяч в свои ворота, мы начинали действовать в своем стиле. Проигрывая, наши игроки раскрепощались, понимая, что нужно брать инициативу в свои руки", - рассказал Лавриненко.