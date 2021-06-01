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Стало известно, где Шахтер проведет зарубежный сбор перед стартом нового сезона
Из отпуска горняки планируют выйти 14 июня
shakhtar.com
Новый главный тренер донецкого "Шахтера" Роберто Де Дзерби после назначения главным тренером "горняков" уехал в отпуск на родину, но уже определился с подготовительными планами дончан на летнее межсезонье.
Из отпуска горняки планируют выйти 14 июня. Спустя пару дней после медосмотра и втягивающего сбора на своей базе в Святошино в Киеве, делегация "Шахтера" отправится на зарубежный сбор. Заключительный этап подготовки перед стартом нового сезона горняки проведут в Австрии.
Там же команда проведет несколько товарищеских игр.
Добавим, что официальный дебют итальянского тренера Роберто Де Дзерби на посту главного тренера "Шахтера" состоится 24 июля в Киеве, когда донетчане в Суперкубке страны сыграют против киевского "Динамо".
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