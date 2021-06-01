Стало известно, где Шахтер проведет зарубежный сбор перед стартом нового сезона

Новый главный тренер донецкого "Шахтера" Роберто Де Дзерби после назначения главным тренером "горняков" уехал в отпуск на родину, но уже определился с подготовительными планами дончан на летнее межсезонье.

Из отпуска горняки планируют выйти 14 июня. Спустя пару дней после медосмотра и втягивающего сбора на своей базе в Святошино в Киеве, делегация "Шахтера" отправится на зарубежный сбор. Заключительный этап подготовки перед стартом нового сезона горняки проведут в Австрии.

Там же команда проведет несколько товарищеских игр.

Добавим, что официальный дебют итальянского тренера Роберто Де Дзерби на посту главного тренера "Шахтера" состоится 24 июля в Киеве, когда донетчане в Суперкубке страны сыграют против киевского "Динамо".