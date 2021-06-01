  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Стало известно, где Шахтер проведет зарубежный сбор перед стартом нового сезона
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Стало известно, где Шахтер проведет зарубежный сбор перед стартом нового сезона

Премьер-лига
(1 голосов)

Из отпуска горняки планируют выйти 14 июня

Стало известно, где Шахтер проведет зарубежный сбор перед стартом нового сезона

shakhtar.com

Новина українською

Новый главный тренер донецкого "Шахтера" Роберто Де Дзерби после назначения главным тренером "горняков" уехал в отпуск на родину, но уже определился с подготовительными планами дончан на летнее межсезонье.

Из отпуска горняки планируют выйти 14 июня. Спустя пару дней после медосмотра и втягивающего сбора на своей базе в Святошино в Киеве, делегация "Шахтера" отправится на зарубежный сбор. Заключительный этап подготовки перед стартом нового сезона горняки проведут в Австрии.

Там же команда проведет несколько товарищеских игр.

Добавим, что официальный дебют итальянского тренера Роберто Де Дзерби на посту главного тренера "Шахтера" состоится 24 июля в Киеве, когда донетчане в Суперкубке страны сыграют против киевского "Динамо".

Читайте такжеСтартовала продажа абонементов на матчи Шахтера на сезон 2021/22
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Роберто Де Дзерби
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Meta-ratings

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 4300 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...