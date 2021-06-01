Герой футбольного дня. Илья Забарный

Как-то слишком резко все свалилось на молодые плечи Ильи Забарного. Еще год назад он был игроком молодежного состава "Динамо" с зарплатой в несколько тысяч евро (даже до десяти дело не доходило), а сегодня это ведущий защитник команды, выигравшей Суперкубок, Кубок и чемпионат Украины, играет в Лиге чемпионов, основной защитник сборной Украины и претендент на переход в "Челси". Неудивительно, что клубное руководство "Динамо" пытается ослабить давление, заявляя, что переговоров и предложений по Забарному нет.

Мирча Луческу как никто другой знает – очень легко потерять молодого игрока, если у него закружится голова от успеха. Не зря юным звездочкам не рекомендуют раздавать много интервью и "светиться" на ивентах. Нет, внимания не жалко – жалко те перспективы, которые могут улететь в пропасть под давлением неоправданных надежд и переоцененных возможностей. Для украинского футбола это особенно актуально. Вспоминать в этом контексте о Викторе Коваленко уже даже как-то неловко – он в "Аталанте", хоть и не играет там. У нас есть целое поклонения чемпионов мира, из которых единицы сейчас находятся на высоком игровом уровне. Поэтому все правильно – Забарного лучше ограждать от подобных слухов.

Правда, когда они летят не только от местных СМИ, но и от инсайдеров уровня Николо Скиры – это уже не просто слухи. Это как раз тот случай, который ярко подпадает под принцип "Дыма без огня не бывает". Да и в логическую цепочку все связать не так уж и сложно: Забарный до недавнего времени не был основным в сборной Украины, а после клубного прорыва ему, кажется, в глазах Андрея Шевченко удалось разбить гегемонию Кривцова - Матвиенко в центре защиты сине-желтых. Вполне реально, что Андрей Николаевич мог рекомендовать защитника руководству "Челси", с которым обнимается в вип-зоне стадиона.

Здесь проблема в том, что Шевченко сам бежит впереди паровоза. Промониторьте интервью Шевы за последние несколько месяцев – не гнушается говорить о желании работать в "Милане", хотя тот имеет успешного тренера; не гнушается слов об окончании приключения в сборной Украины, хотя Шевченко сейчас ответственный не только за результат на Евро-2020, но и квалификацию к ЧМ-2022, которую начал неудачно. И вот "сватанки" Забарного в "Челси" (а раньше были Мыколенко – в "Милан). При том, что уже на носу Евро и концентрироваться нужно на этом. А все клубные дела решать позже, имея на руках результаты.

Здесь не стоит надеяться на то, что клубное руководство действительно оградит игрока от информации, сохранив его голову чистой и не загруженной посторонними мыслями. Разложить акценты должен сам Илья Забарный. Сначала – Евро и сборная, а потом – клубные перспективы. Потому что очень не хочется повторения 2016-го года, когда именно клубные проблемы обусловили провал сборной Украины на континентальном форуме.