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Источник: Бенфика поменяла цену на игрока, которым интересовался Шахтер
Португальский клуб выставил на трансфер нескольких футболистов
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Португальская "Бенфика" выставила на трансфер нескольких футболистов, среди которых оказался и полузащитник Педриньо. Об этом сообщает UOL Esporte.
Спрос на бразильского футболиста со стороны европейских клубов незначительный. Почти все заинтересованные команды готовы предложить "Бенфике" максимум аренду с правом выкупа, что не совсем устраивает португальский клуб. Сейчас "Бенфика" оценивает Педринью в 12-15 млн евро, хотя ранее планировала выручить за игрока от 35 до 40 млн евро.
Отметим, что контракт 23-летнего футболиста с португальским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. Transfermarkt оценивает футболиста в 15 млн евро.
Напомним, что ранее сообщалось об интересе к бразильцу со стороны донецкого "Шахтера".
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