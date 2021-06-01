  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Источник: Бенфика поменяла цену на игрока, которым интересовался Шахтер
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Источник: Бенфика поменяла цену на игрока, которым интересовался Шахтер

Премьер-лига
(1 голосов)

Португальский клуб выставил на трансфер нескольких футболистов

Источник: Бенфика поменяла цену на игрока, которым интересовался Шахтер

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Португальская "Бенфика" выставила на трансфер нескольких футболистов, среди которых оказался и полузащитник Педриньо. Об этом сообщает UOL Esporte.

Спрос на бразильского футболиста со стороны европейских клубов незначительный. Почти все заинтересованные команды готовы предложить "Бенфике" максимум аренду с правом выкупа, что не совсем устраивает португальский клуб. Сейчас "Бенфика" оценивает Педринью в 12-15 млн евро, хотя ранее планировала выручить за игрока от 35 до 40 млн евро.

Отметим, что контракт 23-летнего футболиста с португальским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. Transfermarkt оценивает футболиста в 15 млн евро.

Напомним, что ранее сообщалось об интересе к бразильцу со стороны донецкого "Шахтера".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бенфика (Лиссабон) Шахтер (Донецк) Педриньо Делмино
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
UOL Esporte

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
таврия19752009 (симферополь)
01.06.2021 в 13:22
Зачем он Шахтеру если на него скидывают 20 м .надеюсь утка
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 4300 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...