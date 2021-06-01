Малиновский: На Луческу никаких обид, тогда я не дотягивал до основного состава Шахтера

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский рассказал про этап карьеры в "Шахтере".

"Никаких обид на Луческу нет. Я его понимаю прекрасно, на тот момент я просто не дотягивал до основного состава "Шахтера", там была очень сильная обойма.

Я благодарен "Шахтеру", я был в самой лучшей академии Украины, там шикарные условия, чтобы развиваться и это была первая ступенька моей карьеры. Я всегда болею за "Шахтер" и могу говорить только хорошее о нем. Мне "Шахтер" очень многое дал", – сказал Малиновский.