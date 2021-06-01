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Малиновский: На Луческу никаких обид, тогда я не дотягивал до основного состава Шахтера

Премьер-лига
(1 голосов)

Украинец вспомнил свои первые шаги в футболе

Малиновский: На Луческу никаких обид, тогда я не дотягивал до основного состава Шахтера

аа12

Новина українською

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский рассказал про этап карьеры в "Шахтере".

"Никаких обид на Луческу нет. Я его понимаю прекрасно, на тот момент я просто не дотягивал до основного состава "Шахтера", там была очень сильная обойма.

Я благодарен "Шахтеру", я был в самой лучшей академии Украины, там шикарные условия, чтобы развиваться и это была первая ступенька моей карьеры. Я всегда болею за "Шахтер" и могу говорить только хорошее о нем. Мне "Шахтер" очень многое дал", – сказал Малиновский.

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В статье: Мирча Луческу Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Шахтер (Донецк)
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Источник:
BurBuzz

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Комментарии (5)
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storm_ua (Николаев)
01.06.2021 в 16:25
Чепуха, просто недотренер цыганский, не разбирается в игроках, и не мог видеть в тебе твой талант.
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Dimonych (FCSD)
01.06.2021 в 16:14
А так в Шахтере были Фернандиньо, Фред, Степаненко, Фернандо, Алан Патрик, Алекс Тейшейра, Мхитарян, Хюбшман и т.д. Куда втиснуть Руслана? Но менеджмент наш все равно обосрался, когда прописал всего 3 млн. оступных, давая в аренду в Бельгию. Было очевидно, что он крутой, по последнему сезону в Заре уже было все очевидно.
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+1
-1
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Dimonych (FCSD)
01.06.2021 в 16:12
Я благодарен "Шахтеру", я был в самой лучшей Академии Украины (c)Я всегда болею за "Шахтер" и могу говорить только хорошее о нем. Мне "Шахтер" очень многое дал (с) Это для тех завистливых баранов, которые рассказывают до сих пор, что Малина к Шахтеру не имеет отношение.
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+1
-1
Joyce (Donetsk)
01.06.2021 в 15:02
Коротко и ясно :)
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+1
-2
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
01.06.2021 в 14:48
Ні обіцянок, ні пробачень....
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