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Малиновский: На Луческу никаких обид, тогда я не дотягивал до основного состава Шахтера
Украинец вспомнил свои первые шаги в футболе
аа12
Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский рассказал про этап карьеры в "Шахтере".
"Никаких обид на Луческу нет. Я его понимаю прекрасно, на тот момент я просто не дотягивал до основного состава "Шахтера", там была очень сильная обойма.
Я благодарен "Шахтеру", я был в самой лучшей академии Украины, там шикарные условия, чтобы развиваться и это была первая ступенька моей карьеры. Я всегда болею за "Шахтер" и могу говорить только хорошее о нем. Мне "Шахтер" очень многое дал", – сказал Малиновский.
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