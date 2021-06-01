Заря объявила о подписании экс-игрока Десны

Защитник Максим Имереков стал игроком луганской "Зари". Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Контракт 30-летнего футболиста с луганским клубом рассчитан на два года.

"Искренне желаем Максиму удачи в составе нашего клуба, идти только вперёд и радовать нас новыми достижениями", – написано в обращении от лица клуба.

Напомним, что до недавнего времени Имереков выступал за черниговскую "Десну", в составе которой провел 66 матчей, забил 4 гола и отдал результативную передачу.