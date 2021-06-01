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Заря объявила о подписании экс-игрока Десны

Премьер-лига
(1 голосов)

Контракт рассчитан на два года

Заря объявила о подписании экс-игрока Десны

Фото: ФК Заря Луганск

Новина українською

Защитник Максим Имереков стал игроком луганской "Зари". Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Контракт 30-летнего футболиста с луганским клубом рассчитан на два года.

"Искренне желаем Максиму удачи в составе нашего клуба, идти только вперёд и радовать нас новыми достижениями", – написано в обращении от лица клуба.

Напомним, что до недавнего времени Имереков выступал за черниговскую "Десну", в составе которой провел 66 матчей, забил 4 гола и отдал результативную передачу.

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В статье: Заря (Луганск) Десна (Чернигов) Максим Имереков
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Источник:
ФК Заря

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Комментарии (2)
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Великан (Киев)
01.06.2021 в 16:44
Ого! Тамм в Ворсклу, Гитченко в тренеры, Имереков в Зарю. Во первых Десна остается без центрдефов. Во вторых - это симптом вектора на следующий сезон - Борьба за выживание.
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Запорізьке Торпедо (zp)
01.06.2021 в 16:38
ахах, я же говорил что Зоря его подберет) странно что в Чернигове разбрасываются годными игроками
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