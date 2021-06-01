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Зарплата Де Дзерби в разы меньше, чем у некоторых тренеров, ранее работавших в Шахтере - эксперт ТК Футбол ответил Цыганыку

Премьер-лига
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Денежные войны продолжаются

Зарплата Де Дзерби в разы меньше, чем у некоторых тренеров, ранее работавших в Шахтере - эксперт ТК Футбол ответил Цыганыку

shakhtar.com

Новина українською

Эксперт программы "Великий футбол" Михаил Метревели ответил журналисту Игорю Цыганыку, который недавно высказал мысль, что новый тренер "горняков" Роберто Де Дзерби приехал в "Шахтер" за деньгами.

"С удивлением прочитал комментарий нашего коллеги по поводу Де Дзерби и магии больших заработков в "Шахтере".

Не думаю, что Игорь в совершенстве владеет вопросом.

Во первых, Де Дзерби один из самых молодых и талантливых тренеров Европы, работавший в элитной лиге и добившийся с очень скромной командой впечатляющих достижений.

Стиль игры его команды в Серии А современный и очень схожий со стилем игры "Шахтера". Но, при этом, на мой взгляд, более прогрессивный и трендовый, основанный на тотальном прессинге и контроле мяча. Команда де Дзерби хороша в игре и с мячом и без него. Как раз то редкое сочетание, недостающее "Шахтеру".

Во вторых, зарплата Де Дзерби в разы меньше чем у некоторых тренеров, ранее работавших в "Шахтере", и то что "Шахтер" предложил в четыре раза больше чем "Фиорентина", это неправда. Разница значительно меньше.

Многие знают, что у меня приятельские отношения со спортдиректором "Фиорентины" Даниеле Праде.

Главное, в чем "Фиорентина" не смогла убедить Де Дзебри, это в уверенности в Лиге Чемпионов и вообще попадания в зону еврокубков. А как вы понимаете, для молодого и амбициозного тренера, это одна из главных мотиваций.

И на конец. Когда-то, про Луческу тоже говорили, что он приехал в Украину заработать деньжат, а сейчас, через 16 лет, ты его рекомендуешь главному конкуренту "Шахтера".

Так что, Игорь, присмотрись и к этому новому главному тренеру "горняков" и возможно лет через 15-20, ты, его снова сможешь порекомендовать своим друзьям", - написал Метревели в Фейсбуке.

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В статье: Игорь Цыганык Шахтер (Донецк) Михаил Метревели Роберто Де Дзерби
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