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Зарплата Де Дзерби в разы меньше, чем у некоторых тренеров, ранее работавших в Шахтере - эксперт ТК Футбол ответил Цыганыку
Денежные войны продолжаются
shakhtar.com
Эксперт программы "Великий футбол" Михаил Метревели ответил журналисту Игорю Цыганыку, который недавно высказал мысль, что
"С удивлением прочитал комментарий нашего коллеги по поводу Де Дзерби и магии больших заработков в "Шахтере".
Не думаю, что Игорь в совершенстве владеет вопросом.
Во первых, Де Дзерби один из самых молодых и талантливых тренеров Европы, работавший в элитной лиге и добившийся с очень скромной командой впечатляющих достижений.
Стиль игры его команды в Серии А современный и очень схожий со стилем игры "Шахтера". Но, при этом, на мой взгляд, более прогрессивный и трендовый, основанный на тотальном прессинге и контроле мяча. Команда де Дзерби хороша в игре и с мячом и без него. Как раз то редкое сочетание, недостающее "Шахтеру".
Во вторых, зарплата Де Дзерби в разы меньше чем у некоторых тренеров, ранее работавших в "Шахтере", и то что "Шахтер" предложил в четыре раза больше чем "Фиорентина", это неправда. Разница значительно меньше.
Многие знают, что у меня приятельские отношения со спортдиректором "Фиорентины" Даниеле Праде.
Главное, в чем "Фиорентина" не смогла убедить Де Дзебри, это в уверенности в Лиге Чемпионов и вообще попадания в зону еврокубков. А как вы понимаете, для молодого и амбициозного тренера, это одна из главных мотиваций.
И на конец. Когда-то, про Луческу тоже говорили, что он приехал в Украину заработать деньжат, а сейчас, через 16 лет, ты его рекомендуешь главному конкуренту "Шахтера".
Так что, Игорь, присмотрись и к этому новому главному тренеру "горняков" и возможно лет через 15-20, ты, его снова сможешь порекомендовать своим друзьям", - написал Метревели в Фейсбуке.
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