O Jogo: Шахтер договорился с Педриньо по личному контракту

Бразильский полузащитник "Бенфики" Педриньо, который так и не заиграл в португальском клубе, и которым интересуется " Шахтер ", намерен сменить обстановку.

По информации O Jogo, футболист готов переехать в Украину, и его агент уже якобы согласовал условия личного контракта с "горняками".

Впрочем, о трансфере как о свершившимся факте речи пока не идет, так как клубы пока что не могут договориться между собой.

Изначально "Бенфика" хотела получить за парня 25-30 млн евро, но такая сумма явно не устраивает "горняков".

Позже была информация, что "орлы" готовы снизить цену на парня, однако и сумма в пределах 15-20 млн евро кажется "Шахтеру" завышенной.

Португальский клуб готов пойти на некоторые уступки по выплатам - разбить сумму на более мелкие платежи, или предусмотреть в договоре выплату дополнительных бонусов, чтобы общая сумма сделки была близка к той, которую желает "Бенфика", однако переговоры все равно продвигаются тяжело.

Отметим, что контракт 23-летнего футболиста с португальским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. Transfermarkt оценивает футболиста в 15 млн евро.