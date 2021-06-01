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O Jogo: Шахтер договорился с Педриньо по личному контракту

Премьер-лига
(1 голосов)

Но до соглашения с Бенфикой еще далеко

O Jogo: Шахтер договорился с Педриньо по личному контракту

SL Benfica

Новина українською

Бразильский полузащитник "Бенфики" Педриньо, который так и не заиграл в португальском клубе, и которым интересуется "Шахтер", намерен сменить обстановку.

По информации O Jogo, футболист готов переехать в Украину, и его агент уже якобы согласовал условия личного контракта с "горняками".

Впрочем, о трансфере как о свершившимся факте речи пока не идет, так как клубы пока что не могут договориться между собой.

Изначально "Бенфика" хотела получить за парня 25-30 млн евро, но такая сумма явно не устраивает "горняков".

Позже была информация, что "орлы" готовы снизить цену на парня, однако и сумма в пределах 15-20 млн евро кажется "Шахтеру" завышенной.

Португальский клуб готов пойти на некоторые уступки по выплатам - разбить сумму на более мелкие платежи, или предусмотреть в договоре выплату дополнительных бонусов, чтобы общая сумма сделки была близка к той, которую желает "Бенфика", однако переговоры все равно продвигаются тяжело.

Отметим, что контракт 23-летнего футболиста с португальским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. Transfermarkt оценивает футболиста в 15 млн евро.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Шахтер (Донецк) Педриньо Делмино
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Источник:
O Jogo

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Комментарии (1)
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Scheral88 (Wesseling, Rheinl)
01.06.2021 в 22:06
Лучше бы был Пердиньо. Одна буква а как смысл меняется. Тяжело ему будет в Украине
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