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Остап Маркевич: Хочу, чтобы Сикан и Бондаренко остались в Мариуполе, но это будут решать другие люди

Премьер-лига
(1 голосов)

Трансферные направления азовского клуба

Остап Маркевич: Хочу, чтобы Сикан и Бондаренко остались в Мариуполе, но это будут решать другие люди

fcmariupol.com

Новина українською

Главный тренер "Мариуполя" Остап Маркевич рассказал о ближайших трансферных планах клуба.

— По версии Transfermarkt, Сикан — самый дорогой игрок "Мариуполя". Затем идет Бондаренко. Хочется, чтобы главные звезды команды, Сикан и Бондаренко, остались в команде?

— Не буду кривить душой. Конечно, я хочу, чтобы они остались. Я понимаю, что и ребятам нравится играть за "Мариуполь". Но это будут решать другие люди. Я думаю, что, если им нужно будет возвращаться в "Мариуполь", они вернутся с удовольствием. У нас все хорошо, у нас хороший коллектив и хорошие условия для того, чтобы расти в уровне и улучшать себя. В любом случае, они будут в выигрыше.

— У вас в составе одни украинцы. Не думаете о приглашении легионеров? Или в команде и в дальнейшем будет такой украинский вектор?

— Действительно, иногда у меня есть желание, чтобы кого-то из других стран увидеть в команде. Но на данном этапе у нас есть талантливые хорошие ребята, которые могут и хотят себя улучшать. Поэтому вопрос приглашения легионеров не является архиважным для нас.

— Из "Авангарда" не планируете возвращать игроков, которые в аренде? Это защитник Дмитрий Шинкаренко и вратарь Артем Поспелов.

— Мы внимательно следим за всеми футболистами, которые находятся в аренде. Я считаю, что молодые ребята должны играть во взрослом футболе и в 18, 19, 20 лет должны понимать, что такое взрослый футбол. Так они будут быстрее прогрессировать.

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В статье: ФК Мариуполь Шахтер (Донецк) Остап Маркевич Даниил Сикан Артем Бондаренко
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Источник:
sport.ua

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