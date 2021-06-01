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Буяльский продлил контракт с Динамо
Новое соглашение на четыре года
Хавбек "
Новое соглашение рассчитано на четыре года - до лета 2025-го года.
Напомним, что 28-летний игрок является воспитанником "Динамо", где и провел всю свою карьеру, кроме аренды в "Говерлу" с 2013 по 2014 год.
За первую команду киевлян сыграл 231 матч, забил 41 гол и сделал 27 ассистов.
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Источник:ФК Динамо
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Комментарии (6)
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Леонід Скачков (Рівне)
01.06.2021 в 19:16
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sergkir
01.06.2021 в 19:03
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dmitroj88
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ПетроФ (Луцьк)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
01.06.2021 в 18:23
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