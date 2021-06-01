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Буяльский продлил контракт с Динамо

Премьер-лига
(2 голосов)

Новое соглашение на четыре года

Буяльский продлил контракт с Динамо

Новина українською

Хавбек "Динамо" Виталий Буяльский подписал новый контракт с киевским клубом.

Новое соглашение рассчитано на четыре года - до лета 2025-го года.

Напомним, что 28-летний игрок является воспитанником "Динамо", где и провел всю свою карьеру, кроме аренды в "Говерлу" с 2013 по 2014 год.

За первую команду киевлян сыграл 231 матч, забил 41 гол и сделал 27 ассистов.

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В статье: Виталий Буяльский Динамо (Киев)
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Источник:
ФК Динамо

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Комментарии (6)
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Леонід Скачков (Рівне)
01.06.2021 в 19:16
Про одне жалію,що його не буде на євро.
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0
0
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sergkir
01.06.2021 в 19:03
О уже обрили)
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+1
0
dmitroj88
01.06.2021 в 18:33
У Коваленко хоть хватило мозгов в Европу сбежать.
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+6
-1
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ПетроФ (Луцьк)
01.06.2021 в 19:08
Коваленку взяли за копійку і дали добрпо пузо гріти на пляжах . А Буяльський грає.
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+1
-3
dmitroj88
01.06.2021 в 19:11
Грает против Миная и Десны? Да, будет что вспомнить
+3
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
01.06.2021 в 18:23
Виталька настоящее сердце!!!
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+3
0


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