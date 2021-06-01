Буяльский продлил контракт с Динамо

Хавбек " Динамо " Виталий Буяльский подписал новый контракт с киевским клубом.

Новое соглашение рассчитано на четыре года - до лета 2025-го года.

Напомним, что 28-летний игрок является воспитанником "Динамо", где и провел всю свою карьеру, кроме аренды в "Говерлу" с 2013 по 2014 год.

За первую команду киевлян сыграл 231 матч, забил 41 гол и сделал 27 ассистов.