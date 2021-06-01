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Буяльский: Динамо я не безразличен – это для меня гораздо важнее, чем финансовая составляющая
Хавбек подписал новый контракт с киевским клубом
ФК "Динамо" / Автор неизвестен
Хавбек "Динамо" Виталий Буяльский, который
"Мне было приятно, что клуб предложил мне новый контракт, я долго не думал и сразу согласился. И клуб, и меня все устроило, поэтому мы быстро поставили подписи. До истечения моего предыдущего контракта оставалось еще достаточно времени, поэтому мне вдвойне приятно, что "Динамо" заблаговременно предложило мне продлить сотрудничество. Это значит, что клубу я не безразличен – это для меня гораздо важнее, чем финансовая составляющая.
В течение четырех ближайших лет в "Динамо", хочется что-нибудь выиграть в Европе, пройти как можно дальше в Лиге чемпионов и заявить о себе на международном уровне. А в Украине будем стараться побеждать во всех соревнованиях, в которых принимаем участие, как удалось сделать в этом году, когда мы выиграли все три турнира – чемпионат, Кубок и Суперкубок", - сказал Буяльский.
Напомним, что новое соглашение игрока с клубом рассчитано на четыре года - до лета 2025-го года.
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