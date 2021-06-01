Четыре игрока Мариуполя поедут на летний сбор с Шахтером

Новый главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби планирует взять на летние сборы четырех игроков, который прошлый сезон провели в аренде в " Мариуполе ".

На первый сбор с "горняками" отправятся четыре игрока – Олег Очеретько, Вячеслав Танковский, Артем Бондаренко и Даниил Сикан.

Эту информацию подтвердил наставник "Мариуполя" Остап Маркевич: