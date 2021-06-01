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Четыре игрока Мариуполя поедут на летний сбор с Шахтером

Премьер-лига
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Де Дзерби посмотрит на четырех молодых игроков

Четыре игрока Мариуполя поедут на летний сбор с Шахтером

ФК Шахтер

Новина українською

Новый главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби планирует взять на летние сборы четырех игроков, который прошлый сезон провели в аренде в "Мариуполе".

На первый сбор с "горняками" отправятся четыре игрока – Олег Очеретько, Вячеслав Танковский, Артем Бондаренко и Даниил Сикан.

Эту информацию подтвердил наставник "Мариуполя" Остап Маркевич:

"На данный момент, я знаю, что на сборы с "Шахтером" поедут Очеретько, Бондаренко, Танковский и Сикан. Это целая группа основных игроков нашей команды. Поэтому все будет зависеть от того, кто вернется в "Мариуполь". От этого будем отталкиваться", - отметил Маркевич.

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В статье: ФК Мариуполь Шахтер (Донецк) Вячеслав Танковский Остап Маркевич Даниил Сикан Артем Бондаренко Олег Очеретько
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Источник:
sport.ua

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