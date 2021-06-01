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Четыре игрока Мариуполя поедут на летний сбор с Шахтером
Де Дзерби посмотрит на четырех молодых игроков
ФК Шахтер
Новый главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби планирует взять на летние сборы четырех игроков, который прошлый сезон провели в аренде в "
На первый сбор с "горняками" отправятся четыре игрока – Олег Очеретько, Вячеслав Танковский, Артем Бондаренко и Даниил Сикан.
Эту информацию подтвердил наставник "Мариуполя" Остап Маркевич:
"На данный момент, я знаю, что на сборы с "Шахтером" поедут Очеретько, Бондаренко, Танковский и Сикан. Это целая группа основных игроков нашей команды. Поэтому все будет зависеть от того, кто вернется в "Мариуполь". От этого будем отталкиваться", - отметил Маркевич.
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