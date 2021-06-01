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Спортдир Тенерифе: Мы не платили и 30% от нынешней зарплаты Соля в Динамо
В Испании пояснили, почему Фран возвращается в Динамо
Фото: dynamo.kiev.ua/ Автор - А. Попов
Спортивный директор "Тенерифе" Хуан Кордело рассказал о том, что арендованный у "
"Чтобы заполучить Соля летом, мы начали его убеждать еще в декабре, но теперь он должен вернуться в киевское "Динамо".
У него там очень высокая зарплата, и в прошлом году мы не платили и 30% от его нынешней зарплаты.
Естественно, что "Динамо" хочет получить прибыль от этих инвестиций, поэтому сейчас не время говорить о его будущем в нашем клубе", - сказал Кордело.
Напомним, что в составе испанской команды нападающий во всех турнирах провел 38 матчей, забил 10 голов и сделал две результативные передачи.
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