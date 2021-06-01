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Остап Маркевич: Возглавить Шахтер? Мне еще многое нужно сделать, чтобы претендовать на серьезные задачи
Пока что тренер с удовольствием работает в Мариуполе
Фото: ФК Мариуполь
Главный тренер "
— Что Мирон Маркевич, ваш отец, вам сказал по итогам сезона?
— Отец сказал, что это очень хорошо для меня, потому что я стал сильнее.
— А вообще в течение сезона часто вам отец что-то советовал?
— Конечно, мы с ним общаемся, обсуждаем различные моменты - футбольные и нефутбольные. Но он демократичный человек. У него демократический подход ко всем молодым тренерам, не только ко мне. Я знаю, что, когда отец работал в "Металлисте" и "Днепре", он никогда не лез, куда не нужно. Он всегда доверяет молодым тренерам. Его процесс работы происходит всегда демократично. Он считается с моим мнением тоже. У нас все нормально. Хотя мнение отца для меня очень важно.
— Артем Бондаренко в интервью сказал, что в будущем вы можете возглавить "Шахтер" и добавил, что можете стать топ-коучем. Вы что думаете?
— Учитывая то, что Артем достаточно скуп на похвалу, то спасибо ему за такие хорошие слова (смеется). Но мне, как и ему, нужно еще многое сделать, чтобы претендовать на серьезные задачи.
— Вы продлили контракт с "Мариуполем". Размышляли над этим или сразу приняли такое решение?
— Я понимаю, что с моей стороны есть такая недосказанность, не совсем удовлетворенность и незаконченность дела. Нашему тренерскому штабу есть еще много чем поделиться с ребятами и, наверное, они могут нас также чему-то научить. Мы только с удовольствием будем продолжать работу в "Мариуполе" и смотреть в будущее только с оптимизмом.
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