Остап Маркевич: Возглавить Шахтер? Мне еще многое нужно сделать, чтобы претендовать на серьезные задачи

Главный тренер " Мариуполя " Остап Маркевич рассказал о коммуникации со своим отцом Мироном Богдановичем и дальнейшей работе с азовским клубом.

— Что Мирон Маркевич, ваш отец, вам сказал по итогам сезона?

— Отец сказал, что это очень хорошо для меня, потому что я стал сильнее.

— А вообще в течение сезона часто вам отец что-то советовал?

— Конечно, мы с ним общаемся, обсуждаем различные моменты - футбольные и нефутбольные. Но он демократичный человек. У него демократический подход ко всем молодым тренерам, не только ко мне. Я знаю, что, когда отец работал в "Металлисте" и "Днепре", он никогда не лез, куда не нужно. Он всегда доверяет молодым тренерам. Его процесс работы происходит всегда демократично. Он считается с моим мнением тоже. У нас все нормально. Хотя мнение отца для меня очень важно.

— Артем Бондаренко в интервью сказал, что в будущем вы можете возглавить "Шахтер" и добавил, что можете стать топ-коучем. Вы что думаете?

— Учитывая то, что Артем достаточно скуп на похвалу, то спасибо ему за такие хорошие слова (смеется). Но мне, как и ему, нужно еще многое сделать, чтобы претендовать на серьезные задачи.

— Вы продлили контракт с "Мариуполем". Размышляли над этим или сразу приняли такое решение?

— Я понимаю, что с моей стороны есть такая недосказанность, не совсем удовлетворенность и незаконченность дела. Нашему тренерскому штабу есть еще много чем поделиться с ребятами и, наверное, они могут нас также чему-то научить. Мы только с удовольствием будем продолжать работу в "Мариуполе" и смотреть в будущее только с оптимизмом.